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11:21 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане срок обучения в лицеях будет сокращен до двух лет

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане, начиная с этого учебного года, срок обучения в академических лицеях будет сокращен с трех до двух лет.

Источник: Podrobno.uz

Кроме того, глава государства утвердил решение о прекращении деятельности с 1 сентября 2019 года 37 академических лицеев. Это обосновывается тем, что они обладают низким качеством образования и показателем поступления выпускников в вузы, а учебно-методическая и материально-техническая база не отвечают современным требованиям.

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Ликвидируемые лицеи в этом году осуществили свой последний набор учащихся. Им предоставят возможность завершить обучение в этих учебных заведениях по действующим программам, а также выдадут дипломы выпускников государственного образца.

Здания, сооружения и земельные площади ликвидируемых лицеев передадут прикрепленным высшим образовательным учреждениям, а в случае отсутствия потребности — соответствующим районным и городским хокимиятам на правах оперативного управления.

Оставшиеся в стране 68 лицеев перейдут в ведение высших образовательных учреждений с высоким научным и педагогическим потенциалом и достаточной материально-технической базой. Учащихся из отдаленных регионов планируется обеспечить местами в общежитиях и питанием на льготной основе с частичным покрытием расходов за счет платы, вносимой их родителями (ежемесячно в размере одной минимальной заработной платы).

Мирзиёев также поручил разработать Положение о порядке отбора в академические лицеи наиболее знающих, способных и талантливых учащихся общеобразовательных школ. При этом для целевой подготовки кандидатов для поступления в вузы, в документе планируется предусмотреть льготный прием учащихся из регионов, где ощущается нехватка квалифицированных кадров соответствующих специальностей.

Напомним, что ежегодно академические лицеи Узбекистана заканчивают 35 тысяч юношей и девушек. Обучение в этих заведениях, прежде всего, направлено на формирование потенциального контингента студентов высших образовательных учреждений.

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