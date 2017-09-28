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10:50 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде экологи проверят 1500 мест сбора отходов во дворах города

Мониторинг контейнерных площадок для сбора мусора в жилом секторе Волгограда начали проводить специалисты, сообщает ВДТВ со ссылкой на облкомприроды, в настоящее время проверки уже идут в Тракторозаводском районе.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

В городе в мониторинг попадут 1 500 официальных мест сбора отходов. Также экологи будут выявлять стихийные свалки и наказывать виновных в замусоривании территорий. Цель мониторинга — проверка соблюдение управляющими компаниями требований Правил благоустройства, а мусороперевозчиками — графиков вывоза отходов.

По словам специалистов облкомприроды, в Волгограде возникла необходимость усилить темпы обустройства контейнерных площадок, установке или замене собственно для сбора мусора. В частном секторе все площадки необходимо обустроить твердым непроницаемым покрытием и освещением.

С января по август 2017 года нарушения содержания контейнерных площадок и загрязнение отходами стали причиной составления 45 административных протоколов в отношении 12 УК. Было выписано штрафов на сумму 965 000 рублей.

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