В Волгограде экологи проверят 1500 мест сбора отходов во дворах города

Источник: Волгоградское деловое телевидение

В городе в мониторинг попадут 1 500 официальных мест сбора отходов. Также экологи будут выявлять стихийные свалки и наказывать виновных в замусоривании территорий. Цель мониторинга — проверка соблюдение управляющими компаниями требований Правил благоустройства, а мусороперевозчиками — графиков вывоза отходов.

По словам специалистов облкомприроды, в Волгограде возникла необходимость усилить темпы обустройства контейнерных площадок, установке или замене собственно для сбора мусора. В частном секторе все площадки необходимо обустроить твердым непроницаемым покрытием и освещением.