В России выросла средняя продолжительность жизни мужчин

Источник: РИА Новости

Смертность в России уменьшилась на 2,5% за восемь месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; таким образом, за этот период удалось сохранить на 31,2 тысячи человеческих жизней больше, чем годом ранее, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на слова главы ведомства.

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«За семь месяцев текущего года продолжительность жизни мужчин увеличилась на год и составила (пока не очень много) 67,5 лет (было 66,5). Это большой прирост», — сказала Скворцова в эфире радиостанции «Вести-ФМ».

Средняя продолжительность жизни женщин в России сегодня составляет 77,4 года, отметила она.