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12:40 (мск), источник: РИА Новости

В России выросла средняя продолжительность жизни мужчин

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Разрыв в средней продолжительности жизни мужчин и женщин в России впервые сокращен до 10 лет, за семь месяцев 2017 года средняя продолжительность жизни мужчин выросла на один год — до 67,5 лет, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Источник: РИА Новости

Смертность в России уменьшилась на 2,5% за восемь месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; таким образом, за этот период удалось сохранить на 31,2 тысячи человеческих жизней больше, чем годом ранее, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на слова главы ведомства.

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«За семь месяцев текущего года продолжительность жизни мужчин увеличилась на год и составила (пока не очень много) 67,5 лет (было 66,5). Это большой прирост», — сказала Скворцова в эфире радиостанции «Вести-ФМ».

Средняя продолжительность жизни женщин в России сегодня составляет 77,4 года, отметила она.

«Мы дорожим тем, что потихонечку у нас уменьшается разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин, буквально пять лет назад он превышал 13 лет, а сейчас он впервые менее 10. Задача — максимально его сократить за счет увеличения продолжительности жизни», — заключила министр.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Спицын Михаил
Неужели мы пить стали меньше?
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