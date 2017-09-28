Красноярские росгвардейцы не получат хрустальных погон
Росгвардия закупит более 100 пар хрустальных погон на общую сумму почти в 600 тысяч рублей.
Росгвардия закупит более 100 пар хрустальных погон на общую сумму почти в 600 тысяч рублей.
Росгвардия объяснила закупку хрустальных погон на сотни тысяч рублей. О необычном тендере на закупку 104 пар погон из хрусталя накануне рассказали федеральные СМИ.
На такие погоны придется потратить около 582 тыс. рублей (закупочная стоимость каждой пары — 5,6 тыс. рублей). Их получат только высшие офицерские чины полицейского ведомства:
В Росгвардии заявили, что хрустальные погоны — это традиционный подарок высшим офицерам, большинство из которых отслужили более 30 лет.
«Такие относительно недорогие в денежном эквиваленте подарки бесценны как поощрение и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и внукам», — цитирует ТАСС представителей ведомства.
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Напомним, Росгвардия была создана указом президента РФ в апреле 2016 года.