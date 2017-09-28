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10:48 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские росгвардейцы не получат хрустальных погон

Росгвардия закупит более 100 пар хрустальных погон на общую сумму почти в 600 тысяч рублей.

Источник: Агентство «Москва»

Росгвардия объяснила закупку хрустальных погон на сотни тысяч рублей. О необычном тендере на закупку 104 пар погон из хрусталя накануне рассказали федеральные СМИ.

На такие погоны придется потратить около 582 тыс. рублей (закупочная стоимость каждой пары — 5,6 тыс. рублей). Их получат только высшие офицерские чины полицейского ведомства: генерал-майоры, генерал-лейтенанты и генерал-полковники. Погоны должны быть полностью прозрачными (за исключением звезды), каждая пара будет упакована в бархатные подарочные коробки бордового цвета.

В Росгвардии заявили, что хрустальные погоны — это традиционный подарок высшим офицерам, большинство из которых отслужили более 30 лет.

«Такие относительно недорогие в денежном эквиваленте подарки бесценны как поощрение и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и внукам», — цитирует ТАСС представителей ведомства.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Красноярскому краю Newslab.ru рассказали, что в регионе пока нет ни одного росгвардейца, который мог бы получить такой подарок. В частности, начальник Управления Валерий Кускашев является полковником полиции. Другие сотрудники краевого Управления также не имеют воинских званий высшего офицерского состава. Они есть только у представителей ведомства в сибирском Управлении.

Напомним, Росгвардия была создана указом президента РФ в апреле 2016 года.

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