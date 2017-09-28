В Казани временно ограничено движение по улицам Роторная и Даурская
(Город Казань KZN.RU, 28 сентября). До 31 октября в Казани ограничено движение по улицам Даурская и Роторная. Закрытие связано с прокладкой тепловода к жилому комплексу.
(Город Казань KZN.RU, 28 сентября). До 31 октября в Казани ограничено движение по улицам Даурская и Роторная. Закрытие связано с прокладкой тепловода к жилому комплексу.
Ул. Роторная закрыта полностью от дома № 27 до ул. Х. Такташа. На ул. Даурская движение частично ограничено в месте пересечения с ул. Х. Такташа.
Соответствующее распоряжение заместителя руководителя Исполкома Казани опубликовано в сборнике документов и правовых актов МО Казани.