Виды на Петербург из окон самых роскошных отелей
Исторический центр и знаменитые достопримечательности в объективе «Ведомостей».
Исторический центр и знаменитые достопримечательности в объективе «Ведомостей».
Сняв лучшие виды на Москву из номеров столичных пятизвездочных отелей, «Ведомости» отправились в
Лучший вид на Исаакиевкую площадь, набережную реки Мойки, здание Адмиралтейства и панораму исторического центра города открывается из бара L Terrasa, расположенного на 6 этаже гостиницы и люксов на 2,3 и 4 этажах отеля. Из видовых номеров обычной категории можно наблюдать то же самое, но частично — либо Мойку, либо Исаакий.
Другой ракурс из окон Lotte — на переулок Антоненко и Мариинский дворец, в котором работает Законодательное собрание
«Талион Империал отель» — единственная гостиница
Вид из «Талион Империал отеля» на Невский проспект простирается до знаменитого дома компании «Зингер» — памятника архитектуры федерального значения, построенного в 1902—1904 гг. по проекту архитектора Павла Сюзора.
Уникальный вид из «Талион Империал отеля» на арку Здания Главного штаба.
Арка была построена в 1828 г. как главный и завершающий монумент Главного штаба, посвящённый Отечественной войне 1812 года.
Ближе всех из пятизвездочных отелей к Дворцовой площади и Эрмитажу находится отель «Кемпински Мойка 22».
Вид на Эрмитаж, Дворцовую площадь и набережную Мойки открывается из люксов отеля, а также из панорамного ресторана «Бельвью Брассери», расположенного на 9-м этаже «Кемпински Мойка 22».
Помимо Дворцовой площади и Эрмитажа из «Бельвью Брассери» видны здание Главного штаба и Исаакиевский собор, Капелла и храм Спаса на Крови.
Вид на исторический центр
Часть номеров отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg (на пятом этаже) имеют отдельные террасы, с которых открываются виды на Адмиралтейство, Исаакиевский собор или Вознесенский проспект.
Еще один видовой ракурс Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg — на Александровский сад.
С веранды люкса Lobanov Presidential, расположенного на втором этаже отеля, также видны Адмиралтейство и Александровский сад.
Панорама Михайловской улицы, площади Искусств и Русского музея, открывающаяся из «Гранд Отеля Европа».
Вид на ночной Петербург и храм Спаса на Крови из «Гранд Отеля Европа».
Один из пятизвездочных отелей Исаакиевской площади — «Астория». Вид на собор открывается из номеров Superior Deluxe, люксов Deluxe Junior, президентского и королевского люксов.
Вид на Исаакиевский собор из «Астории».
W Terrace на восьмом этаже отеля W открыта с мая по сентябрь. В этот период с крыши можно полюбоваться на Адмиралтейство, Александровский сад, Петропавловскую крепость.
Вид на Исаакиевский собор открывается из номеров категорий Mega, люксов Fantastic, Wow и
Вид на Исаакиевский собор и крыши Петербурга из W hotel.