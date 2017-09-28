Виды на Петербург из окон самых роскошных отелей

Источник: Евгений Егоров / Ведомости

Сняв лучшие виды на Москву из номеров столичных пятизвездочных отелей, «Ведомости» отправились в Санкт-Петербург. Самый новый из петербургских отелей категории «пять звезд» — Lotte Hotel St. Petersburg, начавший работу в мае 2017 г. Гостиница стоимостью $120 млн расположена в своеобразном кластере пятизвездочных отелей — на Исаакиевской площади (до Исаакиевского собора от отеля 400 м).

Источник: Евгений Егоров / Ведомости

Лучший вид на Исаакиевкую площадь, набережную реки Мойки, здание Адмиралтейства и панораму исторического центра города открывается из бара L Terrasa, расположенного на 6 этаже гостиницы и люксов на 2,3 и 4 этажах отеля. Из видовых номеров обычной категории можно наблюдать то же самое, но частично — либо Мойку, либо Исаакий.

Источник: Евгений Егоров / Ведомости

Другой ракурс из окон Lotte — на переулок Антоненко и Мариинский дворец, в котором работает Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Источник: Евгений Егоров / Ведомости

«Талион Империал отель» — единственная гостиница Санкт-Петербурга в историческом дворце XVIII века. Он расположен на пересечении набережной Мойки и Невского проспекта, и лучший вид на реку открывается из ресторана «Виктория» на шестом этаже отеля.

Источник: Евгений Егоров / Ведомости

Вид из «Талион Империал отеля» на Невский проспект простирается до знаменитого дома компании «Зингер» — памятника архитектуры федерального значения, построенного в 1902—1904 гг. по проекту архитектора Павла Сюзора.

Источник: Евгений Егоров / Ведомости

Уникальный вид из «Талион Империал отеля» на арку Здания Главного штаба.

Источник: Евгений Егоров / Ведомости

Арка была построена в 1828 г. как главный и завершающий монумент Главного штаба, посвящённый Отечественной войне 1812 года.

Источник: Евгений Егоров / Ведомости

Ближе всех из пятизвездочных отелей к Дворцовой площади и Эрмитажу находится отель «Кемпински Мойка 22».

Источник: Евгений Егоров / Ведомости

Вид на Эрмитаж, Дворцовую площадь и набережную Мойки открывается из люксов отеля, а также из панорамного ресторана «Бельвью Брассери», расположенного на 9-м этаже «Кемпински Мойка 22».

Источник: Евгений Егоров / Ведомости

Помимо Дворцовой площади и Эрмитажа из «Бельвью Брассери» видны здание Главного штаба и Исаакиевский собор, Капелла и храм Спаса на Крови.

Источник: Евгений Егоров / Ведомости

Вид на исторический центр Санкт-Петербурга с террасы «Бельвью Брассери».

Источник: Евгений Егоров / Ведомости

Часть номеров отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg (на пятом этаже) имеют отдельные террасы, с которых открываются виды на Адмиралтейство, Исаакиевский собор или Вознесенский проспект.

Источник: Евгений Егоров / Ведомости

Еще один видовой ракурс Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg — на Александровский сад.

Источник: Евгений Егоров / Ведомости

С веранды люкса Lobanov Presidential, расположенного на втором этаже отеля, также видны Адмиралтейство и Александровский сад.

Источник: Евгений Егоров / Ведомости

Панорама Михайловской улицы, площади Искусств и Русского музея, открывающаяся из «Гранд Отеля Европа».

Источник: Евгений Егоров / Ведомости

Вид на ночной Петербург и храм Спаса на Крови из «Гранд Отеля Европа».

Источник: Евгений Егоров / Ведомости

Один из пятизвездочных отелей Исаакиевской площади — «Астория». Вид на собор открывается из номеров Superior Deluxe, люксов Deluxe Junior, президентского и королевского люксов.

Источник: Евгений Егоров / Ведомости

Вид на Исаакиевский собор из «Астории».

Источник: Евгений Егоров / Ведомости

W Terrace на восьмом этаже отеля W открыта с мая по сентябрь. В этот период с крыши можно полюбоваться на Адмиралтейство, Александровский сад, Петропавловскую крепость.

Источник: Евгений Егоров / Ведомости

Вид на Исаакиевский собор открывается из номеров категорий Mega, люксов Fantastic, Wow и E-Wow.

Источник: Евгений Егоров / Ведомости