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11:12 (мск), источник: ТАСС

Пассажиры московского метро смогут посетить мобильный планетарий

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Купол мобильного планетария, где можно будет посмотреть научно-популярные фильмы о космосе, будет работать с 3 по 10 октября на станции «Выставочная» Московского метрополитена, сообщается в четверг на сайте столичной мэрии.

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«Появление мобильного планетария на одной из станций подземки приурочено к Всемирной неделе космоса, которая отмечается с 4 по 10 октября ежегодно с 1999 года. Это наш совместный проект с Московским метрополитеном», — приводится на сайте сообщение Московского планетария.

Вход в планетарий будет бесплатным.

Посетители увидят фильмы о Луне и планетах Солнечной системы, а также о комете Чурюмова — Герасименко. В программе также есть ролик, моделирующий прыжок с парашютом и пребывание в кабине космического корабля.

Сообщается, что один сеанс длится от девяти до 26 минут. Зал рассчитан на 15 человек, проход предполагается в порядке живой очереди.

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