Жители Аши установили памятник Владимиру Высоцкому
Памятник известному советскому композитору Владимиру Высоцкому установили в Аше.
Памятник известному советскому композитору Владимиру Высоцкому установили в Аше.
Идея принадлежит местному жителю. А материалы для монумента собирали почитатели творчества поэта со всей Челябинской области, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Из Миньяра привезли щебенку, барельеф отливали в
«Мне
Интересно, что памятник Высоцкому стоит в Аше на одноименной улице.
Юлия Габдрахманова.