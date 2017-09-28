Жители Аши установили памятник Владимиру Высоцкому

Идея принадлежит местному жителю. А материалы для монумента собирали почитатели творчества поэта со всей Челябинской области, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Из Миньяра привезли щебенку, барельеф отливали в Усть-Катаве. А в Трёхгорном золотили таблички с цитатами из его стихов. Сколько потратил денег — создатель не считал. Чего не сделаешь, ради кумира, говорит Владимир Таланкин. С юношества собирал кассеты с его песнями и сборники стихов.

«Мне как-то врезалась в память строка: “Не поставят мне памятник в сквере на углу у Петровских ворот”. Я так подумал, на углу у Петровских ворот не поставят, а вот на улице Высоцкого в Аше — поставят. Вот я полгода обдумывал, что это должно быть», — рассказывает житель Аши Владимир Таланкин.

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Интересно, что памятник Высоцкому стоит в Аше на одноименной улице.