Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: РФ мстит за убийство своего генерала: десятки погибших
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Известно звание сотрудника ФСБ, сбившего полицейского в Москве
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
«Победа с привкусом провала» Политологи комментируют итоги выборов в Германии
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
СМИ: Виктория Боня рассекретила имя своего жениха
СМИ: Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике
Почему сапогам не место в современном гардеробе: личное мнение
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
10Лучшие снимки Cassini
11:17 (мск), источник: Интерфакс

Рекорд по сдаче норм ГТО установил 89-летний житель Свердловской области

Екатеринбург. 28 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Золотой знак ГТО получил 89-летний житель Каменска-Уральского (Свердловская область), сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Отмечается, что Владимир Лямин установил рекорд по сдаче норм в Свердловской области. Золотой знак он получил за «блестящее прохождение» зимних и летних испытаний.

«Он является постоянным участником “Лыжни России”, “Кросса нации” и других спортивных мероприятий города. Думаю, Владимир Максимович — рекордсмен по сдаче норм ГТО не только в Свердловской области, но и в России», — приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.

В Свердловской области запущены в работу все центры тестирования комплекса ГТО. В настоящее время на территории региона функционируют 88 центров тестирования, а также определены 278 мест тестирования.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Иран назвал приоритетную задачу США в Сирии
Лидер «Христианского государства» был судим за убийство и разбой
Владельца «ВИМ-Авиа» вызвали на допрос
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Стали известны адреса готовых домов для реновации
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь