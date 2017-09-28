Рекорд по сдаче норм ГТО установил 89-летний житель Свердловской области

Отмечается, что Владимир Лямин установил рекорд по сдаче норм в Свердловской области. Золотой знак он получил за «блестящее прохождение» зимних и летних испытаний.

«Он является постоянным участником “Лыжни России”, “Кросса нации” и других спортивных мероприятий города. Думаю, Владимир Максимович — рекордсмен по сдаче норм ГТО не только в Свердловской области, но и в России», — приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.