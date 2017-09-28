В Башкирии назвали районы, где больше всего кусаются животные

Дата выбрана не случайно — в этот день в 1895 году скончался Луи Пастер — знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства. Бешенство — это острое вирусное инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему, является летальным и характеризуется полным отсутствием средств лечения уже развившегося заболевания.

Источники инфекции: собаки, кошки, в первую очередь — безнадзорные, а из диких животных — лисы, енотовидные собаки, волки, грызуны, ежи, летучие мыши. Возможно заражение человека и от других животных — коров, овец, коз, свиней, лошадей, ослов. Вирус находится в слюне больного животного. Человек заражается бешенством от животных через укусы, ослюнения поврежденных кожных покровов. Наиболее опасны укусы в области головы, шеи и кистей рук.

В Роспотребнадзоре по РБ отметили, единственное средство предупреждения заболевания бешенством — немедленное начало вакцинации человека, укушенного животным.

С начала года в лечебные учреждения республики за антирабической помощью обратились более 8,5 тысячи человек, в том числе около трех тысяч детей до 17 лет. От общего числа пострадавших 74 человека (в том числе 13 детей) получили повреждения от диких животных. Наибольшее число обращений по поводу укусов животных регистрируются в Белебеевском, Ишимбайском, Мелеузовском, Туймазинском районах и городах Уфа, Стерлитамак, Салават.

В этом году случаев бешенства среди животных не зарегистрировано.

На сайте ведомства опубликовали информацию, которую полезно знать всем. Приобретать животных необходимо только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования; обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных; избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить; не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования.