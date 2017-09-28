В Ростовской области пройдут крупные учения спасателей
4 и 5 октября в Ростовской области состоятся
4 и 5 октября в Ростовской области состоятся
Как рассказали в управлении по информационной политике регионального правительства, спасатели будут отрабатывать действия при затоплении территории. По легенде они будут связаны с катастрофическим затоплением
«Губернатор поручил провести такие учения. Население области должно быть абсолютно уверено в своей безопасности», — сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
Так он отметил, что эти учения актуальны накануне проведения игр ЧМ-2018 в донском регионе.