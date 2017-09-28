В Ростовской области пройдут крупные учения спасателей

Как рассказали в управлении по информационной политике регионального правительства, спасатели будут отрабатывать действия при затоплении территории. По легенде они будут связаны с катастрофическим затоплением из-за прорыва плотины Цимлянского гидроузла.

«Губернатор поручил провести такие учения. Население области должно быть абсолютно уверено в своей безопасности», — сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.