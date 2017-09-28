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11:26 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростовской области пройдут крупные учения спасателей

4 и 5 октября в Ростовской области состоятся командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как рассказали в управлении по информационной политике регионального правительства, спасатели будут отрабатывать действия при затоплении территории. По легенде они будут связаны с катастрофическим затоплением из-за прорыва плотины Цимлянского гидроузла.

«Губернатор поручил провести такие учения. Население области должно быть абсолютно уверено в своей безопасности», — сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Так он отметил, что эти учения актуальны накануне проведения игр ЧМ-2018 в донском регионе.

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