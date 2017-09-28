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11:21 (мск), источник: Вести Сочи

«Фестиваль болельщиков» в Сочи обойдется в 234 млн рублей

На проведение «Фестиваля болельщиков», который пройдет в Сочи в следующем году в рамках футбольного ЧМ, выделят более 234,4 млн рублей.

Источник: Вести Сочи

Данную сумму предоставит бюджет Краснодарского края. Губернатор Вениамин Кондратьев уже подписал соответствующее постановление.

Деньги пойдут на софинансирование расходных обязательств по проведению «Фестиваля болельщиков» во время матчей ЧМ-2018, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. На площади у южного мола морпорта Сочи разместят фан-зону, где можно будет бесплатно посмотреть матчи чемпионата мира. Также для ее гостей готовят развлекательную программу.

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