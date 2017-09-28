«Фестиваль болельщиков» в Сочи обойдется в 234 млн рублей
На проведение «Фестиваля болельщиков», который пройдет в Сочи в следующем году в рамках футбольного ЧМ, выделят более 234,4 млн рублей.
На проведение «Фестиваля болельщиков», который пройдет в Сочи в следующем году в рамках футбольного ЧМ, выделят более 234,4 млн рублей.
Данную сумму предоставит бюджет Краснодарского края. Губернатор Вениамин Кондратьев уже подписал соответствующее постановление.
Деньги пойдут на софинансирование расходных обязательств по проведению «Фестиваля болельщиков» во время матчей ЧМ-2018, сообщает