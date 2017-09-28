«Фестиваль болельщиков» в Сочи обойдется в 234 млн рублей

Деньги пойдут на софинансирование расходных обязательств по проведению «Фестиваля болельщиков» во время матчей ЧМ-2018, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. На площади у южного мола морпорта Сочи разместят фан-зону, где можно будет бесплатно посмотреть матчи чемпионата мира. Также для ее гостей готовят развлекательную программу.