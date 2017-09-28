Самарскую область ожидает теплый октябрь

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В октябре в Самарской области будет тепло, рассказал руководитель приволжского УГМС Айдар Мингазов во время видеоконференции с председателем правительства области Александром Нефедовым. Однако, по словам метеоролога, осеннее тепло продержится недолго. С ноября по февраль в 63-м регионе будет холодно, сообщает 63.ру.

Руководитель департамента общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов продолжил погодную тему. Он подчеркнул, что к половодью будущего года надо готовиться уже сейчас.

— Мы избежали серьезных последствий только благодаря профилактике паводка, — сообщил Юрий Иванов. — Хотя в этом году Волга и побила многолетний рекорд в период половодья.

Также чиновник заметил, что с начала прошлого года количество бесхозных гидротехнических сооружений сократилось в три раза. Подготовка ГТС к зиме — одно из направлений работы департамента.