Суд отказал в удовлетворении иска перевозчиков о признании незаконными двух торгов на 9 пассажирских маршрутов в Нижнем Новгороде

Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, суд рассматривал иски от 8 пассажирских перевозчиков с требованиями признать незаконными первые два конкурса по выбору перевозчиков на 9 частных маршрутах: № 75, № 34, № 81, № 44, № 13, № 88, № 49, № 29 и № 86.

Коллективный иск был подан индивидуальными предпринимателями: Натальей Назаренко, Андреем Белоусовым, Сергеем Шаминым, Дмитрием Савиным, Ириной Капустиной, Сергеем Кониным, Хайдяром Хасяновым, а также ООО «Авто-НН».

Однако суд не нашел оснований для признания конкурсов незаконными и не выявил никаких нарушений при их проведении.

Как сообщалось ранее, два конкурса на право осуществления пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам были объявлены в Нижнем Новгороде.

В первый лот входят шесть маршрутов. В частности, это маршруты: № 75 «Поселок Нагулино — Микрорайон Соцгород2», № 34 «Улица Долгополова — Микрорайон Верхние Печеры», № 81 «Микрорайон Кузнечиха-2 — Улица Дружаева», № 44 «Улица Космическая — Улица Пермякова» и № 13 «Автостанция “Канавинская” — Улица Адмирала Нахимова». По условиям конкурса на их должно быть по восемь автобусов средней вместимости. Маршрут № 88 «Поселок Дачный — Микрорайон Молитовский» должен иметь 7 автобусов малого класса.