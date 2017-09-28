Приложение по поиску работы и сотрудников запустили в Москве

В Москве запустили приложение по поиску работы и сотрудников за 24 часа. Сервис PapaJobs поможет найти рядом с домом срочную работу в сферах транспорта, ритейла и услуг.

Читайте также Всемирный банк рассказал о глобальном кризисе школьного образования

Оно призвано сократить время поиска работы. На настоящий момент в приложении доступно более двух тысяч вакансий.

В сервисе нет длинных описаний и требований для сотрудников, все вакансии содержат краткую и наиболее важную для пользователя информацию.

Предложения помечены на карте города.

Что важно, соискатели могут искать вакансии без указания конкретной сферы работы, чтобы не ограничивать поиск и быстрее находить подходящие варианты рядом с домом.

Запустил приложение бывший генеральный директор российского филиала такси-сервиса Gett Виталий Крылов. По го словам, в России примерно 55 миллионов человек относятся к так называемым «синим воротничкам» или массовым работникам. Для того чтобы найти работу, им нужно проделать длинный путь от поиска вакансий на разных сайтах до бесконечного ожидания ответа.

Читайте также Работу врачей стандартизируют к 2019 году

Мы поможем соискателям быстро находить работу близко к дому, а компаниям — получать постоянный поток качественных работников на массовые вакансии. Виталий Крылов Бывший генеральный директор российского филиала такси-сервиса Gett