Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: РФ мстит за убийство своего генерала
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Звезда Comedy Woman Сысоева вышла в свет со спутником и детьми
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
СМИ: Клинцевич заявил о «зачистке» Донбасса со стороны США
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
13:56 (мск), источник: m24.ru

Приложение по поиску работы и сотрудников запустили в Москве

Сервис поможет найти рядом с домом срочную работу в сферах транспорта, ритейла и услуг.

В Москве запустили приложение по поиску работы и сотрудников за 24 часа. Сервис PapaJobs поможет найти рядом с домом срочную работу в сферах транспорта, ритейла и услуг.

Читайте также
Всемирный банк рассказал о глобальном кризисе школьного образования
Оно призвано сократить время поиска работы. На настоящий момент в приложении доступно более двух тысяч вакансий.

В сервисе нет длинных описаний и требований для сотрудников, все вакансии содержат краткую и наиболее важную для пользователя информацию.

Предложения помечены на карте города.

Что важно, соискатели могут искать вакансии без указания конкретной сферы работы, чтобы не ограничивать поиск и быстрее находить подходящие варианты рядом с домом.

Запустил приложение бывший генеральный директор российского филиала такси-сервиса Gett Виталий Крылов. По го словам, в России примерно 55 миллионов человек относятся к так называемым «синим воротничкам» или массовым работникам. Для того чтобы найти работу, им нужно проделать длинный путь от поиска вакансий на разных сайтах до бесконечного ожидания ответа.

Читайте также
Работу врачей стандартизируют к 2019 году
Мы поможем соискателям быстро находить работу близко к дому, а компаниям — получать постоянный поток качественных работников на массовые вакансии.
Виталий Крылов
Бывший генеральный директор российского филиала такси-сервиса Gett

Компания PapaJobs фокусируется, в первую очередь, на рынках России и СНГ, однако в будущем планирует развитие в Восточной Европе. Отметим, что по похожей модели за рубежом успешно работают стартапы CornerJob, JobToday и JobandTalent. В США в 2017 году запустили сервис по поиску рабочих вакансий Merlin.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Как на городском курорте. Глава проекта "Остров мечты" – о строительстве парка
Задержаны гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа»
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
Россия опередила всех по росту числа долларовых миллионеров
Лидер «Христианского государства» был судим за убийство и разбой
Информатор ВАДА Родченков заочно арестован в России
В России выросла продолжительность жизни мужчин
Женщину сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии на собак
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь