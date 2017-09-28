Приложение по поиску работы и сотрудников запустили в Москве
Сервис поможет найти рядом с домом срочную работу в сферах транспорта, ритейла и услуг.
Сервис поможет найти рядом с домом срочную работу в сферах транспорта, ритейла и услуг.
В Москве запустили приложение по поиску работы и сотрудников за 24 часа. Сервис PapaJobs поможет найти рядом с домом срочную работу в сферах транспорта, ритейла и услуг.
В сервисе нет длинных описаний и требований для сотрудников, все вакансии содержат краткую и наиболее важную для пользователя информацию.
Что важно, соискатели могут искать вакансии без указания конкретной сферы работы, чтобы не ограничивать поиск и быстрее находить подходящие варианты рядом с домом.
Запустил приложение бывший генеральный директор российского филиала
Мы поможем соискателям быстро находить работу близко к дому, а компаниям — получать постоянный поток качественных работников на массовые вакансии.
Компания PapaJobs фокусируется, в первую очередь, на рынках России и СНГ, однако в будущем планирует развитие в Восточной Европе. Отметим, что по похожей модели за рубежом успешно работают стартапы CornerJob, JobToday и JobandTalent. В США в 2017 году запустили сервис по поиску рабочих вакансий Merlin.