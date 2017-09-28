Снятые с поезда Челябинск — Петербург дети выписаны из больницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Пятеро детей, снятых с поезда Челябинск — Петербург с признаками отравления, выписаны из больницы в Екатеринбурге. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе горздрава Екатеринбурга.

«Детей сегодня выписали из девятой детской больницы, там им провели полное обследование. Им поставлен диагноз «пищевая инфекция», — сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, что, по предварительным данным, дети заболели не в поезде. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту массового отравления детей.