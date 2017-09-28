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11:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске подвели итоги конкурса «Самый благоустроенный район»

Победителем конкурса стал Советский район.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске подвели итоги конкурса «Самый благоустроенный район города-2017». Итоговое заседание конкурсной комиссии, на котором определились победители во всех номинациях, состоялось 28 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Звание самого благоустроенного в этом году, благодаря активным участникам, будет носить Советский район. Второе место занял Ленинский район, третье — Центральный.

Конкурс на самый благоустроенный район организуется в Красноярске по инициативе главы Эдхама Акбулатова. Это еще один проект, который за годы проведения перешел на новый уровень — от соревнования к формированию общественного движения активных горожан.

С каждым годом растет количество заявок участников «Самого благоустроенного района». За годы его проведения (включая 2017 год) на него поступило 13 495 заявок.

В мэрии отметили, что главная цель конкурса — привлечь активных жителей к благоустройству и преображению городской среды. Участвовать в нем могут все желающие. Призовой фонд равен 5 млн рублей и распределяется в виде грантов между победителями в разных номинациях. Направить средства можно только на дальнейшее улучшение городской среды.

Конкурс проводится в два этапа: предварительный (районный) и основной (городской). Победители в каждой номинации из районов в городском этапе соревнуются между собой. По итогам побед во всех номинациях определяется, какой из районов будет носить звание самого благоустроенного.

Конкурсантов как в районном, так и в городском этапе оценивают комиссии — в каждой номинации свои. В ее состав входят 4−5 человек — ветераны, специалисты по городской среде, общественники, депутаты.

В этом году в конкурсе было 23 номинации. Впервые победителей определяли в номинациях «Лучший спортивный объект, созданный при активном участии жителей» и «Лучшая территория средних профессиональных и высших образовательных учреждений, благоустроенная учащейся молодежью». Кроме того, впервые в этом году введена номинация «Лучший зимний двор». Победителей в этой номинации будут определять в ноябре-январе, их наградят уже в следующем календарном году.

Самой популярной в 2017 году стала номинация: «Самый зеленый двор жилого многоквартирного дома». Заявки на участие в ней подали жители 900 дворов.

Благодаря конкурсу благоустроены сотни тысяч квадратных метров дворовых территорий. Возле домов высажено около десяти тысяч деревьев и кустарников, увеличена площадь газонов, установлено около 4 тысяч скамеек, урн, скульптур, и других малых архитектурных форм.

Сегодня было принято решение награждать победителей не только городского, но и районного этапа. В связи с этим по поручению Эдхама Акбулатова призовой фонд конкурса в следующем году будет значительно увеличен — с 5 до 20 млн рублей.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Самый благоустроенный район города» состоится 19 октября в Культурном центре на Высотной (пр. Свободный, 48).

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