Заморозки до минус 3 градусов ожидаются в Беларуси ночью 29 сентября
Прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет
Прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки до минус 3 градусов ожидаются в Беларуси ночью 29 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет
Температура воздуха ночью составит плюс 1−7 градусов, местами заморозки до нуля — минус 3. Днем будет 9−15 градусов тепла.