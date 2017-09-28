Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В центре скандала: Украину поймали на международном преступлении
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
«Удалось не стать жертвой»: светская львица о певице Михальчик
Письмо с фальшивым указом Путина разослали в авиакомпании
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
«Победа с привкусом провала» Политологи комментируют итоги выборов в Германии
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
СМИ: Виктория Боня назвала имя будущего мужа
СМИ: Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
СМИ: Клинцевич заявил о «зачистке» Донбасса со стороны США
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
14:00 (мск), источник: БЕЛТА

Заморозки до минус 3 градусов ожидаются в Беларуси ночью 29 сентября

Прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет юго-восточный 2−7 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 74% 756 мм рт. ст. 5 м/с

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заморозки до минус 3 градусов ожидаются в Беларуси ночью 29 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет юго-восточный 2−7 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1−7 градусов, местами заморозки до нуля — минус 3. Днем будет 9−15 градусов тепла.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В США умер создатель журнала Playboy
Блогера оштрафовали на 322 тыс. долларов за ложь об излечении от рака
Задержаны гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа»
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
Россия опередила всех по росту числа долларовых миллионеров
Лидер «Христианского государства» был судим за убийство и разбой
Информатор ВАДА Родченков заочно арестован в России
В России выросла продолжительность жизни мужчин
Женщину сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии на собак
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
6 правил идеального интерьера
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь