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12:07 (мск), источник: Volga News

С начала года в Самарской области зафиксировано 9 случаев бешенства

Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что на территории РФ сохраняется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по бешенству. При этом Самарская область расположена в природном очаге данного заболевания.

За истекший период 2017 года зарегистрирован 9 случаев бешенства среди животных. В число неблагополучных территорий вошли: Красноармейский район (зарегистрировано три случая заболевания бешенством среди животных), Алексеевский и Нефтегорский районы — по два случая, Волжский и Безенчукский районы — по одному случаю. Для сравнения, в 2016 году было зарегистрировано 20 случаев заболеваний бешенством среди животных. В структуре пораженных животных пять случаев пришлось на лис, и по одному случаю — на крупный рогатый скот, собаку, кошку и водяную крысу.

Число людей, получивших антирабическую помощь в Самарской области, за 8 месяцев 2017 году составляет 3429 человек, в 2016 г. — антирабическую помощь получили 5968 человек.

Сотрудники Роспотребназора предупреждают, что бешенство это болезнь с неминуемым смертельным исходом. Ее возбудитель — вирус, который поражает центральную и периферическую нервную систему и выделяется из больного организма со слюной. При этом к бешенству практически восприимчивы все теплокровные животные, а также некоторые виды хищных птиц. Однако наибольшую опасность в распространении болезни играют плотоядные животные: волки, лисицы, енотовидные собаки, домашние собаки и кошки.

Первые внешние признаки болезни у животных проявляются через 15−60 дней от начала заражения, однако уже в этот скрытый период болезни они становятся опасными для окружающих. Основные симптомы: светобоязнь, раздражительность, тревожность, расширение зрачков, температура. Обычно признаком бешенства считается рвота и слюноотделение. В дальнейшем, при буйной форме бешенства животное может проглатывает несъедобные предметы, срываться с цепи, убегать из дома, нападать на всех встречных животных и людей. При тихой форме бешенства парализуются отдельные группы мышц.

Человек заражается бешенством через укусы, царапины и слюну больных животных. В случае контакта с больным животным необходимо немедленно промыть рану или место ослюнения теплой водой с мылом. Затем необходимо обратиться в лечебное учреждение для проведения курса антирабических прививок. Только в этом случае можно предотвратить заболевание.

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