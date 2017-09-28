Молдова оказалась в числе стран мира с худшими дорогами
По утверждениям организации The World Economic Forum опубликовала свой ежегодный рейтинг качества дорог. Молдова оказалась в хвосте рейтинга.
По утверждениям организации The World Economic Forum опубликовала свой ежегодный рейтинг качества дорог. Молдова оказалась в хвосте рейтинга.
Специалисты отдали Молдове 128 место из 137 возможных и 2,5 балла по 7 бальной шкале.
Однако, Молдове удалось опередить соседнюю Украину, которой отдали 2,4 балла.
Лидером рейтинга стали ОАЭ с 6,4 баллами. На втором месте расположился Сингапур, а третьем -Швейцария.