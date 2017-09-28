Четыре премьеры покажет драмтеатр Иркутска в новом сезоне

«Мы будем выпускать «Царя Федора Иоановича» Алексея Толстого, «В день свадьбы» Виктора Розова, «В квадрате чувств» нашего земляка Александра Баталина. Уже сейчас артисты репетируют «Семейный портрет с посторонним» Степана Лобозерова. Мы готовим наши традиционные Рождественские встречи и новогоднюю сказку, — сказал на открытии сезона директор театра Анатолий Стрельцов.

Напомним, 16 октября на сцене Малого театра в рамках празднования 80-летия Иркутской области в Москве Иркутский драмтеатр покажет спектакль по повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». В октябре пройдут обменные гастроли иркутского театра с государственным русским драматическим театром им. Н. А. Бестужева. Артисты из Улан-Удэ представят свои спектакли на сцене драмтеатра в Иркутске с 15 по 19 октября, охлопковцы посетят столицу Бурятии с 24 по 28 октября. Далее иркутян ждут гастроли в Таганроге.