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13:24 (мск), источник: Baikal-info.ru

Четыре премьеры покажет драмтеатр Иркутска в новом сезоне

Четыре новых спектакля покажет зрителям Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова в 168-ом театральном сезоне, который открылся 27 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Мы будем выпускать «Царя Федора Иоановича» Алексея Толстого, «В день свадьбы» Виктора Розова, «В квадрате чувств» нашего земляка Александра Баталина. Уже сейчас артисты репетируют «Семейный портрет с посторонним» Степана Лобозерова. Мы готовим наши традиционные Рождественские встречи и новогоднюю сказку, — сказал на открытии сезона директор театра Анатолий Стрельцов.

Напомним, 16 октября на сцене Малого театра в рамках празднования 80-летия Иркутской области в Москве Иркутский драмтеатр покажет спектакль по повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». В октябре пройдут обменные гастроли иркутского театра с государственным русским драматическим театром им. Н. А. Бестужева. Артисты из Улан-Удэ представят свои спектакли на сцене драмтеатра в Иркутске с 15 по 19 октября, охлопковцы посетят столицу Бурятии с 24 по 28 октября. Далее иркутян ждут гастроли в Таганроге.

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