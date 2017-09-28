Четыре премьеры покажет драмтеатр Иркутска в новом сезоне
Четыре новых спектакля покажет зрителям Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова в 168-ом театральном сезоне, который открылся 27 сентября 2017 года. Об этом сообщает
Четыре новых спектакля покажет зрителям Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова в 168-ом театральном сезоне, который открылся 27 сентября 2017 года. Об этом сообщает
«Мы будем выпускать «Царя Федора Иоановича» Алексея Толстого, «В день свадьбы» Виктора Розова, «В квадрате чувств» нашего земляка Александра Баталина. Уже сейчас артисты репетируют «Семейный портрет с посторонним» Степана Лобозерова. Мы готовим наши традиционные Рождественские встречи и новогоднюю сказку, — сказал на открытии сезона директор театра Анатолий Стрельцов.
Напомним, 16 октября на сцене Малого театра в рамках празднования 80-летия Иркутской области в Москве Иркутский драмтеатр покажет спектакль по повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». В октябре пройдут обменные гастроли иркутского театра с государственным русским драматическим театром им. Н. А. Бестужева. Артисты из