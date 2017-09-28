В Краснодаре открылся парк у стадиона ФК «Краснодар»
28 сентября состоялось техническое открытие парка у стадиона футбольного клуба «Краснодар».
28 сентября состоялось техническое открытие парка у стадиона футбольного клуба «Краснодар».
Территория парка включает 30 различных зон, среди которых: летний амфитеатр, смотровая площадка, террасированный сад,
Инициатор строительства и инвестор — Сергей Галицкий. Общая площадь территории составляет 22,7 га, площадь озеленения — 13,2 га. В парке высажено более 2,3 тыс. деревьев: дуб, граб, ольха, бонсай, тополь, сосна, тюльпановое дерево, клен, туя, декоративная слива. Дизайн комплекса, архитектурные и ландшафтные решения разработаны немецким бюро «ГМП Интернейшнл». Мощение и облицовка объектов выполнены из гранита, мрамора, известняка. В парке установлено около 2 тыс. светильников. На территории парка расположено пять водоемов.
Войти в парковый комплекс можно с ул.
Строительство парка началось в ноябре 2016 года. До весны 2018 года продолжится строительство некоторых объектов и монтаж дополнительных элементов освещения. Также в парке откроется кафе на 160 мест с летней террасой на крыше.