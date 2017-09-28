«ВИМ-Авиа» отменила рейс Анталья-Нижний Новгород и обратно

Как отмечается на онлайн-табло нижегородского аэропорта, прибытие запланированного на 13:35 28 сентября самолета авиакомпании «ВИМ-Авиа» по маршруту и «Анталья-Нижний Новгород» отменено. Также отменен и вылет воздушного судна этой же компании из Нижнего Новгорода, назначенный на 15:20 28 сентября.

В самой авиакомпании ситуацию с отменой рейса не комментируют.

Напомним, что ситуация с авиаперевозчиком стала одной из тем совещания правительства РФ с президентом России.

В ходе заседания российский лидер Владимир Путин объявил министру транспорта РФ Максиму Соколову неполное служебное соответствие. «Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с неполным служебным соответствием. Если не справитесь, тоже подумаем. Прошу Вас быстро и эффективно проблему эту закрыть», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» еще 25 сентября остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств.

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