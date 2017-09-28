«ВИМ-Авиа» отменила рейс Анталья-Нижний Новгород и обратно
Ранее сообщалось, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» еще 25 сентября остановила выполнение всех чартерных рейсов.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» еще 25 сентября остановила выполнение всех чартерных рейсов.
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В самой авиакомпании ситуацию с отменой рейса не комментируют.
Напомним, что ситуация с авиаперевозчиком стала одной из тем совещания правительства РФ с президентом России.
В ходе заседания российский лидер Владимир Путин объявил министру транспорта РФ Максиму Соколову неполное служебное соответствие. «Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с неполным служебным соответствием. Если не справитесь, тоже подумаем. Прошу Вас быстро и эффективно проблему эту закрыть», — сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» еще 25 сентября остановила выполнение всех чартерных рейсов
СПРАВКА
«ВИМ-Авиа» — российская авиакомпания, базировавшаяся в московском аэропорту Домодедово. Полное наименование — общество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «ВИМ-Авиа». Входила в холдинг «ВИМ-Авиа» совместно с авиакомпанией «Русское небо» (ранее в неё также входили авиакомпании «Башкортостан», «РусЭйр», «Карат»).