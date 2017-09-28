Аллея педагогической славы появится в Новосибирске

На церемонию открытия пригласят заслуженных педагогов и начинающих работников образования. Также в рамках декады учителя лучшим педагогам вручат крупные денежные премии.

Декада педагогической славы проходит в регионе с 22 сентября по 5 октября. С такой инициативой выступил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. В рамках декады губернатор встретится с молодыми педагогами, чтобы лично выслушать их пожелания по улучшению условий работы в системе образования. 2 октября на территории педагогического колледжа № 2 состоится закладка Аллеи педагогической славы, в церемонии примут участие известные педагоги региона.

5 октября пройдет традиционный праздник, на котором руководители области будут чествовать 19 лучших педагогических работников — обладателей премии «Лучший педагогический работник РФ». Кроме этого, пяти почетным работникам образования НСО вручат премии в размере 100 тысяч рублей и памятные дипломы. И еще пять человек, получивших звание «Почетный работник среднего профессионального образования», также получат премии по 100 тысяч рублей.

— Такие мероприятия важны с точки зрения отношения общества к учителю, признания труда учителя, повышения престижа этой профессии, — отметил министр образования региона Сергей Нелюбов.

Всего в Новосибирской области около двух тысяч учебных учреждений и 46 тысяч педагогических работников, из них 22 тысячи — учителя. Приток молодых педагогов в профессию существенно вырос за последние несколько лет. Только в этом году 550 молодых учителей пополнили ряды работников образования, из них больше половины будут работать в селах и райцентрах области. По словам ректора НГПУ Алексея Герасева, около 60% их выпускников после окончания вуза сегодня идет работать по профессии, тогда как в 90-е годы таковых было не больше 40%.

— Все меры поддержки педагогических работников сохранены, — продолжает Сергей Нелюбов. — Что касается сельской местности, то это 100-процентная оплата коммунальных услуг (в том числе уголь), и эта льгота распространяется также на членов семей педагогических работников. Вторая очень важная норма — это стимулирующая доплата в размере 25 процентов к ставке для молодых (в возрасте до 30 лет) педагогов. Существуют еще единовременные выплаты, вопросы, связанные с предоставлением жилья, субсидирования и т. д.