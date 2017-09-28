Жители Башкирии — рекордсмены по микрозаймам в стране

Национальное бюро кредитных историй обнародовало данные об объемах займов, выданных населению микрофинансовыми организациями по итогам первого полугодия 2017 года, сообщает сайт Курултая.

Сообщается, что сумма микрозаймов в Башкирии составила более 7,7 миллиарда рублей. Это самый большой показатель в стране. Республика на миллиард обогнала Москву, расположившуюся на втором месте. Далее следуют: Татарстан, Свердловская, Самарская области, Пермский край — их объёмы займов от 2 до 4 миллиардов рублей.

Председатель Курултая Константин Толкачёв прокомментировал положение: «Ситуация весьма тревожная и несет в себе потенциальную опасность. Абстрагироваться от “лидерства” в этом рейтинге ни в коем случае нельзя».

Также Константин Толкачёв отметил, что с января 2017 года вступил в силу закон, по которому микрофинансовые организации не могут начислять заемщику — физическому лицу проценты после того, как их сумма достигнет трехкратного размера суммы займа. Кроме того, после возникновения просрочки проценты могут начисляться только на непогашенную часть суммы основного долга и не более чем в двукратном размере этой суммы.