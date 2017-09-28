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12:03 (мск), источник: АиФ Уфа

Жители Башкирии — рекордсмены по микрозаймам в стране

В республике сумма микрофинансовых займов составила более 7,7 миллиарда рублей.

Национальное бюро кредитных историй обнародовало данные об объемах займов, выданных населению микрофинансовыми организациями по итогам первого полугодия 2017 года, сообщает сайт Курултая.

Сообщается, что сумма микрозаймов в Башкирии составила более 7,7 миллиарда рублей. Это самый большой показатель в стране. Республика на миллиард обогнала Москву, расположившуюся на втором месте. Далее следуют: Татарстан, Свердловская, Самарская области, Пермский край — их объёмы займов от 2 до 4 миллиардов рублей.

Председатель Курултая Константин Толкачёв прокомментировал положение: «Ситуация весьма тревожная и несет в себе потенциальную опасность. Абстрагироваться от “лидерства” в этом рейтинге ни в коем случае нельзя».

Также Константин Толкачёв отметил, что с января 2017 года вступил в силу закон, по которому микрофинансовые организации не могут начислять заемщику — физическому лицу проценты после того, как их сумма достигнет трехкратного размера суммы займа. Кроме того, после возникновения просрочки проценты могут начисляться только на непогашенную часть суммы основного долга и не более чем в двукратном размере этой суммы.

Известно, что с января 2018 года ужесточатся требования к учредителям микрофинансовых организаций.

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