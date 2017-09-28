В Таганроге на неделю закроют центральную улицу из-за съемок фильма

Как отмечает пресс-служба городской администрации, это связано со съемками телесериала «Смотритель маяка» для НТВ. Ранее движение уже частично приостанавливалось, однако сейчас съемочной группе требуются более длительные ограничения.

С 6 до 22 часов движение транспорта (кроме общественного) будет ограничено по следующим улицам:

— Со 2 по 4 октября на ул. Петровская на участке от пер. Мечниковского до пер. Малого Садового по четной стороне.

— 5 и 6 октября на ул. Петровская на участке от пер. Тургеневского до пер. Итальянского по четной стороне.

— 7 и 9 октября ул. Греческая на участке от пер. Малого Садового до пер. Мечниковского по нечетной стороне.

2−4, 7 и 9 октября объезд будет осуществляться по пер. Антона Глушко, пер. Малому Садовому, а 5 и 6 октября — по пер. Лермонтовскому и пер. Добролюбовскому.