В Таганроге на неделю закроют центральную улицу из-за съемок фильма
В Таганроге со 2 по 9 октября будут действовать ограничения по движению по улице Петровской.
В Таганроге со 2 по 9 октября будут действовать ограничения по движению по улице Петровской.
Как отмечает
С 6 до 22 часов движение транспорта (кроме общественного) будет ограничено по следующим улицам:
— Со 2 по 4 октября на ул. Петровская на участке от пер. Мечниковского до пер. Малого Садового по четной стороне.
— 5 и 6 октября на ул. Петровская на участке от пер. Тургеневского до пер. Итальянского по четной стороне.
— 7 и 9 октября ул. Греческая на участке от пер. Малого Садового до пер. Мечниковского по нечетной стороне.
2−4, 7 и 9 октября объезд будет осуществляться по пер. Антона Глушко, пер. Малому Садовому, а 5 и 6 октября — по пер. Лермонтовскому и пер. Добролюбовскому.
В съемочной группе надеются, что таганрожцы с пониманием отнесутся к данным неудобствам.