В Севастополе нарушителей на дорогах ловят 33 камеры

Источник: AP 2017

В Севастополе продолжается ввод в эксплуатацию видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД.

— В ближайшем времени начнет функционировать еще 40 рубежей контроля, — сообщил начальник Главного управления информатизации и связи Севастополя Петр Даричев.

Камеры фиксируют заезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, превышение скорости и движение по полосе, предназначенной для общественного транспорта.

Камеры установлены на ул. Хрусталева, Героев Севастополя, Генерала Мельника, Руднева, Семипалатинская, Багрия, Правды, Крестовского, автодороге Севастополь — Инкерман и Симферополь-Бахчисарай-Севастополь. Полный перечень адресов смотрите здесь.