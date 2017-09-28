В Севастополе нарушителей на дорогах ловят 33 камеры
До конца года установят еще 7 систем фиксации нарушений ПДД.
До конца года установят еще 7 систем фиксации нарушений ПДД.
В Севастополе продолжается ввод в эксплуатацию видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД.
— В ближайшем времени начнет функционировать еще 40 рубежей контроля, — сообщил начальник Главного управления информатизации и связи Севастополя Петр Даричев.
Камеры фиксируют заезд за
Камеры установлены на ул. Хрусталева, Героев Севастополя, Генерала Мельника, Руднева, Семипалатинская, Багрия, Правды, Крестовского, автодороге Севастополь — Инкерман и
Напомним, на дорогах Крыма камеры видеонаблюдения заработали с августа. Подключили их в Симферополе на ул. Киевская (парк Гагарина, АЗС «CRC»); на автодороге «Красноперекопск-Симферополь», км 112+500; автодороге западный обход Симферополя км 1+900 (пер. Киевский). Водителям уже прислали больше двух тысяч «писем счастья».