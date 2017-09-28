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12:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Севастополец пойдет под суд за «откос» от армии

Молодому человеку грозит до двух лет тюрьмы.

В Севастополе следователи завели уголовное дело на молодого человека, который пытался уклониться от службы в армии.

По данным следствия, в мае 23-летний житель Севастополя получил повестку о необходимости явиться в комиссариат для дальнейшей отправки к месту прохождения службы.

— Но в назначенное время в назначенное место юноша не явился, не имея для отсутствия весомых причин, — рассказали в пресс-службе в СУ СК РФ по Севастополю.

По статье «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы» максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, с весны 2017 года юношей из Крыма и Севастополя отправляют служить на материковую часть России. Всего весной призвали более двух тысяч крымчан. Осенний призыв стартует 1 октября.

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