Всемирный банк рассказал о глобальном кризисе школьного образования

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Согласно данным исследования, в развивающихся странах за период с 1950-й по 2010-й годы время, которое люди тратят на получение среднего, основного, образования выросло с двух лет до более чем семи. Таким образом, за 60 лет люди стали тратить более чем в три раза больше времени, пытаясь освоить основные навыки — чтение и счет, однако общий уровень образования в развивающихся странах вырос незначительно.

Дети все больше времени проводят в школе, но при этом не учатся, говорится в отчете Всемирного банка.

Исследователи выяснили, что между уровнем развития экономики и успехами в образовании младшего поколения есть прямая связь. При этом жителям бедных регионов для достижения материального успеха необходимо больше знаний и навыков, нежели жителю богатой, экономически развитой страны.

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Так, около 60% учащихся начальной школы в развивающихся странах не способны совершать элементарные действия — посчитать целые числа, объяснить диаграмму. Эта ситуация характерна, например, для Перу и Никарагуа. Для детей того же возраста в развитых государствах, таких как Япония, Норвегия или Австралия, аналогичные задачи оказались легкими — с ними справились 99%, 98% и 91% учащихся соответственно.

Как выяснили исследователи, дети более обеспеченных родителей имеют больше шансов реализоваться в профессиональном плане, а значит, получить мотивацию к обучению и поднять общий уровень образованности в обществе. Однако в бедных регионах развитию образования мешает также низкий уровень квалификации учителей.

По данным Всемирного банка, практически во всех странах старшеклассники, которые хотят в будущем стать педагогами, смогли пройти тест PISA (меж­ду­на­род­ная программа по оценке образова­тель­ных достижений учащихся) на уровне ниже среднего.

Низкая способность к обучению и низкая мотивация негативно скажется на качестве рабочей силы в будущем, а следовательно, приведет к низкой конкурентоспособности страны. Эта проблема актуальна для всего мира, отмечает Всемирный банк.

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Люди, которые обладают небольшим количеством навыков и плохим образованием, чаще всего не занимаются профессиональным саморазвитием и всю жизнь работают на низкооплачиваемой работе, где не пригождаются навыки чтения и счета. Большое число неквалифицированных работников тормозит развитие мировой экономики и общества в целом, заключили авторы доклада.

Для решения проблемы Всемирный банк предлагает совершенствовать международные системы оценки результатов обучения школьников, а также мотивировать к продуктивной работе преподавателей. Учителя предпочитают работать над «сильными» учениками, демонстрирующими успехи в учебе, но им надо заниматься и с отстающими, например, проводить с ними дополнительные занятия. В целом, странам, для которых актуальна проблема качества квалифицированных специалистов, Всемирный банк предлагает провести реформу образования.