Свердловских учителей обязали мониторить соцсети учеников

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В Екатеринбурге во Дворце молодежи в среду, 27 сентября, состоялось областное совещание «Воспитание сегодня: проблемы, поиски, решения». Кроме обозначенного темой круга вопросов, обсуждались способы предотвращений правонарушений школьников. Как сообщил собеседник «АиФ-Урал», одним из способов профилактики свердловские чиновники от образования находят в мониторинге социальных сетей школьников.

«Нам было дано четкое указание отслеживать публикации наших учеников в социальных сетях, главным образом “ВКонтакте”. Как это будет делаться, если нет интернета — а в сельских школах его нет, и где найти время на просмотр всего, что пишут подростки, нам не сказали», — поделилась собеседница «АиФ-Урал». Основная нагрузка ляжет на классных руководителей.