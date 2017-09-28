Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Путин уволил с военной службы главкома ВКС Бондарева?
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
В Госдуме потребовали отставки министра культуры России
Матвиенко начала заседание Совфеда с заявления об угрозе России
В США письмо Христофора Колумба продали за рекордную сумму
Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Алексей Панин кинул в свою голодную дочь хлебом - СМИ
СМИ: Проклова о причине смерти своих троих детей
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Порошенко «зачистит» и уничтожит Донбасс – Азаров
Эксперт: Порошенко понял — Крымский мост настоящий
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
20В Мексике произошло мощное землетрясение
12:26 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Свердловских учителей обязали мониторить соцсети учеников

Необходимость такого контроля объяснили на областном педагогическом совещании в Екатеринбурге.

Источник: Reuters

В Екатеринбурге во Дворце молодежи в среду, 27 сентября, состоялось областное совещание «Воспитание сегодня: проблемы, поиски, решения». Кроме обозначенного темой круга вопросов, обсуждались способы предотвращений правонарушений школьников. Как сообщил собеседник «АиФ-Урал», одним из способов профилактики свердловские чиновники от образования находят в мониторинге социальных сетей школьников.

«Нам было дано четкое указание отслеживать публикации наших учеников в социальных сетях, главным образом “ВКонтакте”. Как это будет делаться, если нет интернета — а в сельских школах его нет, и где найти время на просмотр всего, что пишут подростки, нам не сказали», — поделилась собеседница «АиФ-Урал». Основная нагрузка ляжет на классных руководителей.

На совещании присутствовали глава свердловского Минобразования Юрий Биктуганов, директор Института развития образования Оксана Гредина и другие чиновники. Уместно добавить, что в середине сентября в властями региона была подготовлена памятка родителям, в которой они предупреждались об ответственности за преступления и правонарушения своих детей. Речь, кроме прочего шла об участии в несанкционированных акциях.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Пострадавшие в аварии с поездом в Югре получат материальную помощь
Задержаны гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа»
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
Иран назвал приоритетную задачу США в Сирии
Лидер «Христианского государства» был судим за убийство и разбой
Информатор ВАДА Родченков заочно арестован в России
В России выросла средняя продолжительность жизни мужчин
Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Стали известны адреса готовых домов для реновации
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь