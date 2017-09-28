109 волгоградцев перешагнули 100-летний юбилей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном отделении ПФР, в регионе проживает около 780 000 пенсионеров, что составляет 31% от общей численности населения. 85% из них являются получателями страховой пенсии по старости, по инвалидности — 5%, по случаю потери кормильца — 5%. Женщин-пенсионеров на 251 тысячу человек больше, чем мужчин.