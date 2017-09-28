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15:17 (мск), источник: АиФ Волгоград

109 волгоградцев перешагнули 100-летний юбилей

109 пенсионеров-долгожителей проживает в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном отделении ПФР, в регионе проживает около 780 000 пенсионеров, что составляет 31% от общей численности населения. 85% из них являются получателями страховой пенсии по старости, по инвалидности — 5%, по случаю потери кормильца — 5%. Женщин-пенсионеров на 251 тысячу человек больше, чем мужчин.

Доля пенсионеров в возрасте «80 лет и старше» в общей численности пенсионеров составляет 10,6% или 85 900 человек.

Добавим, что 2 октября в отделении ПФР по Волгоградской области состоится «прямая линия», приуроченная к Международному дню пожилых людей. С 14:00 до 17:00 на вопросы пенсионеров будет отвечать заместитель управляющего региональным Ооелением ПФР Наталья Строкова. Телефон «прямой линии»: (8442) 24−93−66.

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