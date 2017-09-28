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23:01 (мск), источник: РИА Новости

15 фактов о морях России: круглогодичный лед, светящаяся вода и мамонты

Какое море полностью принадлежит России? Где плавает больше всего акул? Почему Черное море стало гостеприимным и откуда в море Лаптевых мамонты?

Источник: РИА Новости

Море, которое светится

В конце лета на Черном море можно наблюдать уникальное природное явление — свечение воды ярко-синим цветом. Это происходит благодаря одноклеточным водорослям — ночестветкам, которые «загораются» из-за механических или химических изменений в составе воды.

Море Мамонтовых

На островах, находящихся в море Лаптевых, в разные периоды было обнаружено большое количество костей и останков мамонтов. Одно из последних открытий датируется 2013 годом — на Малом Ляховском острове была найдена самка 50-летнего возраста.

Ученых поразило, в каком виде сохранились останки: кровь мамонта была несвернувшейся. После этого генетики всего мира заговорили о возможности клонирования вымерших животных.

Море, которое назвали русские

Древние скандинавы называли Белое море «Гандвик», и такой вариант одно время даже указывался на картах. Все изменилось после развития торговли — путешественники из разных стран стали использовать русское слово «Белое» и впоследствии перевели его на свои языки. Петер Палациус был первым, кто нанес именно это название на карту мира в 1592 году.

Площадь Белого моря не столько велика — 90,8 тыс. кв. км., однако, его местоположение создает уникальную среду обитания | Источник: РИА "Новости"

Море мертвых глубин

Из-за высокой концентрации сероводорода на дне Черного моря могут обитать только несколько видов бактерий, способных выжить в таких условиях. Основная фауна сосредоточена на глубине 150−200 метров от поверхности: это и опасные морской дракончик, скорпена и скат-хвостокоп с ядовитыми шипами, а также дельфины, тюлени и даже один вид акул — катран.15 фактов о морях России\: круглогодичный лед, светящаяся вода и мамонты.

Дно Черного моря необитаемо, а его воды светятся по ночам. | Источник: РИА "Новости"

Море черной икры

До введения официального запрета на ловлю осетровых рыб на территории России и других прикаспийских государств, в Каспийском море добывалось 90% черной икры всего мира. Запрет связан с падением численности и угрозой исчезновения рыб.

Тем не менее черную икру можно купить абсолютно легально — продукция, получаемая в специализированных рыбных хозяйствах, свободно продается в магазинах.

Море неожиданных находок

В 2016 году экспедиция Национального научного центра морской биологии обнаружила в Чукотском море донных животных. До этого момента дно считалось малообитаемым, но теперь можно с точностью сказать, что в нем водятся губки, морские звезды и даже мелкие крабы.

В то же время, по словам одного из участников экспедиции, флора Чукотского моря по своему изобилию может сравниться с тропическими водами.

Самое большое и самое холодное море

Самое большое море на территории России — Берингово.

Его площадь по своим размерам превосходит большинство европейских стран. Средняя глубина составляет 1640 метров, а самое глубокое место равняется почти 14 Эйфелевам башням. Бегингово море еще и самое северное, поэтому и самое холодное — летом максимальная температура воды достигает всего 9−11 градусов по Цельсию.

Источник: Natalia_Kollegova/CC0

Самое маленькое и самое теплое море

Границы России омывает еще и самое маленькое море на планете — Азовское.

Водоем находится от мирового океана дальше других, поэтому называется континентальным. Его наибольшая глубина составляет всего 13 метров, а по размеру оно почти как Бельгия. Также Азовское море — одно из самых теплых. Летом температура воды может нагреться до +32 градусов по Цельсию.

Самое мелкое море в мире: глубина не превышает 13,5 метров | Источник: LizaLiza/CC0

Море, полностью принадлежащее России

Белое море не граничит с другими странами и полностью находится на территории России. Оно окружено сушей со всех сторон, и только с Баренцевым морем его разделяет условная линия от мыса Святой Нос до мыса Канин Нос.

Море акул

В Японском море водится около 10 видов акул. Большинство из них, такие как катан или японская ковровая акула, не опасны для человека, но встречаются и настоящие хищники. Большая белая акула и серо-голубая акула мако являются людоедами и уже совершали нападения на туристов.15 фактов о морях России\: круглогодичный лед, светящаяся вода и мамонты.

В Японском море живет больше всего акул и дуют постоянные ветра. | Источник: РИА "Новости"

Самое ветреное море

Зимние штормы и летние тайфуны — не редкость в Японском море. Вне зависимости от времени года над водной поверхностью дуют очень сильные ветры, которые образуют высокие волны. Неспокойные погодные условия представляют опасность для отдыхающих и затрудняют передвижение судов по морю.

Море, покрытое льдом

Поверхность моря Лаптевых покрыта льдом практически круглый год. Исключение составляет август, во время которого лед либо тает, либо уносится течениями на север. Территория постоянных льдов настолько большая, что некоторым ее участкам даже присвоили имена — к примеру, Ленская или Восточно-Североземельская полыньи.

Самое далекое от океана море

Каспийское море — самый большой замкнутый водоем на Земле, несмотря на то, что в него впадает более 130 рек, самые крупные из которых Волга, Урал и Терек. Формально оно является озером, но из-за солености воды и размеров все-таки называется морем.

Море, которое стало гостеприимным

Древние греки боялись бурных вод Черного моря, поэтому называли его «Понт Аксинский», что переводится как «Негостеприимное море». Но так продолжалось недолго, и после развития флота и освоения водного пространства народ переименовал его в «Понт Эвксинский» — «Гостеприимное море».

Море с самой богатой флорой и фауной

За это звание могут побороться Азовское и Японское моря, фауна которых включает такие маленькие живые организмы, как планктон, и такие большие, как рыбы или даже млекопитающие. В первом, несмотря на свои маленькие размеры, водится большое количество моллюсков и других представителей ракообразных, а также пресноводные щука и карась.

В Японском море обитают бурые водоросли — ламинария и морская капуста, полезные свойства которых известны каждому. Помимо этого в его водах можно встретить таких млекопитающих, как дельфин, касатка и даже серый кит.

Есения Бландова специально для проекта «Год Экологии».

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