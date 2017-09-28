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13:13 (мск), источник: АиФ Челябинск

Бесплатные учебники получат все школы Южного Урала в новом учебном году

В бюджете области на эти цели будут заложены необходимые средства.

В следующем учебном году все школы Южного Урала получат бесплатные учебники — за такое предложение проголосовали депутаты Законодательного Собрания Челябинской области, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

«Мы много и давно говорили о необходимости обеспечить школы бесплатными учебниками — в новом учебном году мы этот вопрос, наконец, решим», — пообещал спикер областного парламента Владимир Мякуш.

Средства удалось найти благодаря тому, что снизился дефицит областного бюджета — почти на 7 млрд рублей. Это позволит к концу нынешнего года свести дефицит к 2,5 млрд рублей.

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