Бесплатные учебники получат все школы Южного Урала в новом учебном году
В бюджете области на эти цели будут заложены необходимые средства.
В бюджете области на эти цели будут заложены необходимые средства.
В следующем учебном году все школы Южного Урала получат бесплатные учебники — за такое предложение проголосовали депутаты Законодательного Собрания Челябинской области, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
«Мы много и давно говорили о необходимости обеспечить школы бесплатными учебниками — в новом учебном году мы этот вопрос, наконец, решим», — пообещал спикер областного парламента Владимир Мякуш.
Средства удалось найти благодаря тому, что снизился дефицит областного бюджета — почти на 7 млрд рублей. Это позволит к концу нынешнего года свести дефицит к 2,5 млрд рублей.