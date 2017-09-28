Омскому маршрутчику, возившему бесплатно селян, Жириновский дал своего юриста

Такой расклад не понравился конкурентам, и они забросали жалобами прокуратуру и УГАДН. Если прокуратура никаких нарушений не обнаружила, то из УГАДН стали приходить штрафы. Таких денег у семьи Остапова нет.

— По одному иску я уже проиграл, обязали выплатить штраф в 30 тысяч. Но мне позвонили с федерального телеканала, пообещали решить все мои проблемы, если я соглашусь приехать на ток-шоу. В итоге откупились деньгами, а обещанного адвоката так и не дали. Неожиданно повезло. На сотовый позвонил Жириновский. Сказал только три слова: «Поговори с моим помощником». В общем, нашли мне известного московского юриста. Он помог составить апелляцию. Оказалась, что иск был вообще безграмотным, там кучу противоречий нашли (Цитата «КП Омск»).