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12:30 (мск), источник: Om1.ru

Омскому маршрутчику, возившему бесплатно селян, Жириновский дал своего юриста

Конкуренты Вадима Остапова забросали жалобами прокуратуру и УГАДН.

Маршрутчик из деревни Трубецкое Омской области Вадим Остапов продолжает собирать плоды своей внезапной популярности.

Напомним, мужчина бесплатно подвозит на арендованной «газели» малоимущих односельчан, пенсионеров и студентов. Остальные пассажиры едут как обычно, за деньги.

Такой расклад не понравился конкурентам, и они забросали жалобами прокуратуру и УГАДН. Если прокуратура никаких нарушений не обнаружила, то из УГАДН стали приходить штрафы. Таких денег у семьи Остапова нет.

Вадим Остапов, водитель маршрутного такси деревни Трубецкое Омской области:

 — По одному иску я уже проиграл, обязали выплатить штраф в 30 тысяч. Но мне позвонили с федерального телеканала, пообещали решить все мои проблемы, если я соглашусь приехать на ток-шоу. В итоге откупились деньгами, а обещанного адвоката так и не дали. Неожиданно повезло. На сотовый позвонил Жириновский. Сказал только три слова: «Поговори с моим помощником». В общем, нашли мне известного московского юриста. Он помог составить апелляцию. Оказалась, что иск был вообще безграмотным, там кучу противоречий нашли (Цитата «КП Омск»).

Водитель пожаловался, что все заработки уходят на бесконечные штрафы.

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