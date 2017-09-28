Омскому маршрутчику, возившему бесплатно селян, Жириновский дал своего юриста
Конкуренты Вадима Остапова забросали жалобами прокуратуру и УГАДН.
Конкуренты Вадима Остапова забросали жалобами прокуратуру и УГАДН.
Маршрутчик из деревни Трубецкое Омской области Вадим Остапов продолжает собирать плоды своей внезапной популярности.
Напомним, мужчина бесплатно подвозит на арендованной «газели» малоимущих односельчан, пенсионеров и студентов. Остальные пассажиры едут как обычно, за деньги.
Такой расклад не понравился конкурентам, и они забросали жалобами прокуратуру и УГАДН. Если прокуратура никаких нарушений не обнаружила, то из УГАДН стали приходить штрафы. Таких денег у семьи Остапова нет.
Вадим Остапов, водитель маршрутного такси деревни Трубецкое Омской области:
— По одному иску я уже проиграл, обязали выплатить штраф в 30 тысяч. Но мне позвонили с федерального телеканала, пообещали решить все мои проблемы, если я соглашусь приехать на
Водитель пожаловался, что все заработки уходят на бесконечные штрафы.