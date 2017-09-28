В Омске пересчитали пенсионеров старше 100 лет

Как оказалось, в регионе живет 81 человек, которым более 100 лет. Среди них 71 женщина и только 10 мужчин.

Самая пожилая жительница региона живет в Октябрьском округе Омска — ей 107 лет. Самому пожилому жителю 102 года, и он также живет в городе — в Центральном округе.