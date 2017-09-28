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12:28 (мск), источник: СуперОмск

В Омске пересчитали пенсионеров старше 100 лет

Омское отделение Пенсионного фонда РФ ко Дню пожилых людей составило портрет омского пенсионера, а также выяснило, сколько человек в Омской области перешагнули 100-летний рубеж.

Как оказалось, в регионе живет 81 человек, которым более 100 лет. Среди них 71 женщина и только 10 мужчин.

Самая пожилая жительница региона живет в Октябрьском округе Омска — ей 107 лет. Самому пожилому жителю 102 года, и он также живет в городе — в Центральном округе.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в Омской области проживает 591 778 пенсионеров, 19% из которых продолжают работать. Самыми пожилыми работающими пенсионерами стали 92-летний мужчина и 94-летняя женщина.

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