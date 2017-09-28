За ношение религиозной одежды в школах Казахстана грозит штраф
Об этом рассказали на
Об этом рассказали на
Родители детей, которые не соблюдают школьную форму, теперь будут платить штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге) по ч.2 ст. 409 КоАП РК («Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области образования, родителями или иными законными представителями»), пишет издание «Ак Жайык» со ссылкой на брифинг в Атырауской региональной службе коммуникаций.
В частности, речь на брифинге шла о родителях, которые не пускают своих детей в школу и не разрешают там снимать платки дочерям. По словам начальника отдела департамента по контролю в сфере образования Аманбая Хусаинова, если школьница повторно нарушает требования по форме, размер штрафа ее родителям увеличивается в два раза по решению суда, куда обратятся уполномоченные органы.
— В данное время в этих школах ведутся разъяснительные беседы с родителями. Если эти меры не дадут результата и родители не подчинятся требованию учителей согласно школьному уставу, то будут назначаться штрафы, — отметил спикер.
По словам начальника областного управления образования Нурсауле Сайлауовой, в школах увеличивается количество учениц, которые не только носят платок, но и не поют гимн, не рисуют и не участвуют в уроках физкультуры, объясняя это «харамом».
— Однажды я увидела, как одна девочка после физкультуры на следующем уроке сидела вся вспотевшая. Я спросила у нее, есть ли лишний платок, она ответила, что не хочет носить его, но попросила не рассказывать родителям, — рассказа Сайлауова. — Это только один пример, в наших школах очень много девочек носят платки по принуждению своих родителей. Согласно уставу, школьная форма девочек должна быть такой — юбка на 10 см ниже колен, белый верх, черный низ, и без головного убора.