За ношение религиозной одежды в школах Казахстана грозит штраф

Источник: Forbes.kz

Родители детей, которые не соблюдают школьную форму, теперь будут платить штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге) по ч.2 ст. 409 КоАП РК («Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области образования, родителями или иными законными представителями»), пишет издание «Ак Жайык» со ссылкой на брифинг в Атырауской региональной службе коммуникаций.

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В частности, речь на брифинге шла о родителях, которые не пускают своих детей в школу и не разрешают там снимать платки дочерям. По словам начальника отдела департамента по контролю в сфере образования Аманбая Хусаинова, если школьница повторно нарушает требования по форме, размер штрафа ее родителям увеличивается в два раза по решению суда, куда обратятся уполномоченные органы.

— В данное время в этих школах ведутся разъяснительные беседы с родителями. Если эти меры не дадут результата и родители не подчинятся требованию учителей согласно школьному уставу, то будут назначаться штрафы, — отметил спикер.

По словам начальника областного управления образования Нурсауле Сайлауовой, в школах увеличивается количество учениц, которые не только носят платок, но и не поют гимн, не рисуют и не участвуют в уроках физкультуры, объясняя это «харамом».