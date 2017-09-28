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12:35 (мск), источник: Newtimes.kz

В Актобе двое мужчин стрелялись на дуэли из-за невыплаченного долга

В результате перестрелки на улице Актобе погиб 29-летний мужчина, передает timeskz.kz.

Источник: Newtimes.kz

20 апреля 2017 года между двумя приятелями разгорелась драка из-за долга, так как в 2011 году Жандос продал Нурлану за $5 тыс автомашину «Лада Приора» с отсрочкой оплаты.

Нурлан хотел оформить кредит и сразу отдать деньги, однако банк отказал ему. Он поездил 3−4 месяца на машине и продал её третьему лицу, а вырученные деньги оставил себе, не рассчитавшись с долгом.

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Мужчины посидели в кафе, отметили встречу, вспомнили былое, и тут Жандос напомнил Нурлану о долге. Вечером того же дня Нурлан, захватив двоих своих приятелей, охотничье оружие и пришёл к Жандосу домой. Тот в свою очередь вышел к неприятелям с винтовкой в руках и предложил стреляться, как на дуэли.

«Предложивший дуэль не стал особо мешкать и выстрелил первым — Нурлан, услышав выстрел, упал на землю и тоже выстрелил. Результат перестрелки — Жандос получил ранения дробью в грудь, живот и правое плечо. Что касается Нурлана, то он во время перестрелки не получил ни царапины», — сообщает издание.

Испугавшись последствий, Нурлан поймал такси и умчался с места преступления, а охотничье ружье позже утопил в реке Илек. Раненого 29-летнего Жандоса, истекающего кровью, нашли возле его же дома случайные прохожие и вызвали скорую помощь, и на скорой доставили в железнодорожную больницу, но спасти не смогли.

По факту гибели человека от огнестрельного ранения органами прокуратуры сразу возбудили уголовное дело, началось следствие, в ходе которого установили всех участников и обстоятельства совершения преступления.

Нурлан был задержан и водворен в СИЗО Актобе — ему предъявили обвинение в убийстве. Дело довели до суда. На суде подсудимый не признал свою вину в предумышленном убийстве, сказав, что только хотел попугать противника и не собирался стрелять вовсе — так вышло само собой. На вопрос судьи — откуда у Нурлана появилось оружие, последний ответил, что выкопал ружье из могилы на старом закрытом городском кладбище.

Суд не поверил его доводам и счел вину в умышленном убийстве доказанной и признал 32-летнего Нурлана виновным в убийстве и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Кроме того, обязал его возместить 3 млн тенге семье погибшего в счет морального вреда и выплатить более 1 млн 200 тыс тенге затрат на погребение.

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