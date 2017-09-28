Омичи недовольны качеством ремонта дворов
Горожане поделились в соцсетях фотографиями свежеотремонтированного двора и недовольством по этому поводу.
Горожане поделились в соцсетях фотографиями свежеотремонтированного двора и недовольством по этому поводу.
В Омске по федеральной целевой программе отремонтировали 186 дворов. Однако далеко не все омичи довольны качеством выполненных работ. Так, анонимная жалоба на ремонт дворов появилась в паблике «Аварийный Омск». Автор, проживающий во дворе дома № 13 Б по улице Заозерной, пояснил, что двор так до конца не отремонтировали, поспешив завершить работы.
Например, возле одного дома дорога была заасфальтирована, а возле другого здания в этом же дворе — нет. Также горожане недовольны толщиной асфальта всего в пару сантиметров и штырями, торчащими из асфальта. Правда, рабочие обмотали их.
«Качество работ оставляет желать лучшего. Толщина асфальта 2 сантиметра. Вбили штыри и обмотали изоляцией (видимо, для того, чтобы машины не царапались). Ждём следующие выборы, может, закончат до конца», — негодует омич.
Омичей ввело в ступор украшение дворовой территории: к дереву прибили грустного плюшевого медведя, на которого натянули
Напомним, исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов не раз подчеркивал, что качеству ремонта дворов уделяется особое внимание.