Омичи недовольны качеством ремонта дворов

В Омске по федеральной целевой программе отремонтировали 186 дворов. Однако далеко не все омичи довольны качеством выполненных работ. Так, анонимная жалоба на ремонт дворов появилась в паблике «Аварийный Омск». Автор, проживающий во дворе дома № 13 Б по улице Заозерной, пояснил, что двор так до конца не отремонтировали, поспешив завершить работы.

Например, возле одного дома дорога была заасфальтирована, а возле другого здания в этом же дворе — нет. Также горожане недовольны толщиной асфальта всего в пару сантиметров и штырями, торчащими из асфальта. Правда, рабочие обмотали их.

«Качество работ оставляет желать лучшего. Толщина асфальта 2 сантиметра. Вбили штыри и обмотали изоляцией (видимо, для того, чтобы машины не царапались). Ждём следующие выборы, может, закончат до конца», — негодует омич.

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Омичей ввело в ступор украшение дворовой территории: к дереву прибили грустного плюшевого медведя, на которого натянули чью-то футболку. Сия инсталляция привела местных жителей в недоумение, однако не исключено, что дорожники не имеют, а арт-объекту никакого отношения.