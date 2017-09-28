На федеральном канале Улан-Удэ «переехал» в Башкирию
Жители города удивились тому, что теперь живут в другом регионе.
Жители города удивились тому, что теперь живут в другом регионе.
Сегодня, 28 сентября, во время выпуска новостей на федеральном телеканале «Россия 24» жители
Как видно на фото, в сюжете журналисты рассказывали об автомобильной аварии. При этом в левом верхнем углу красовалась надпись:
Возникшая комичная ситуация была подхвачена пользователями социальных сетей. В Бурятии местная жительница тут же поделилась фотографией с фактической ошибкой телеканала «Россия 24» в группе «Злой Улан-Удэ». Уже оттуда фотография разошлась по другим сообществам.