На федеральном канале Улан-Удэ «переехал» в Башкирию

Сегодня, 28 сентября, во время выпуска новостей на федеральном телеканале «Россия 24» жители Улан-Удэ с удивлением обнаружили, что теперь живут в Башкирии.

Как видно на фото, в сюжете журналисты рассказывали об автомобильной аварии. При этом в левом верхнем углу красовалась надпись: Улан-Удэ. Башкирия.