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12:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Вор-домушник и избивший его хозяин дома стали фигурантами уголовных дел

Мужчина застал вора-рецидивиста за ограблением его жилища.

В областной столице местный житель избил вора-домушника и стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратился 41-летний житель Кировского района областного центра. Мужчина рассказал, что застал в своем доме вора, который пытался вынести ценные вещи, и теперь удерживает его.

Полицейские, приехавшие по указанному адресу, выяснили, что хозяин жилища возвращался утром с работы. Он увидел, что из его дома вор-домушник выносит бытовую технику и другие вещи. Мужчина поднял с земли кирпич и несколько раз ударил им злоумышленника. В итоге вору-рецидивисту потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него перелом ребра, пневмоторакс, ушибы и ссадины. Все это квалифицируется, как тяжкий вред здоровью.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что задержанный подозреваемый причастен к еще двум аналогичным преступлениям на территории Кировского района. Он попадал в частные дома через форточки, выносил ноутбуки, мобильные телефоны, электроинструменты и прочие ценные вещи. Общий ущерб оценивается в 50 000 рублей. Часть награбленного злоумышленник успел сбыть. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Сам хозяин дома также стал фигурантом уголовного дела, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

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