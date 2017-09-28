Вор-домушник и избивший его хозяин дома стали фигурантами уголовных дел
Мужчина застал
Мужчина застал
В областной столице местный житель избил
Как сообщает
Полицейские, приехавшие по указанному адресу, выяснили, что хозяин жилища возвращался утром с работы. Он увидел, что из его дома
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что задержанный подозреваемый причастен к еще двум аналогичным преступлениям на территории Кировского района. Он попадал в частные дома через форточки, выносил ноутбуки, мобильные телефоны, электроинструменты и прочие ценные вещи. Общий ущерб оценивается в 50 000 рублей. Часть награбленного злоумышленник успел сбыть. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Сам хозяин дома также стал фигурантом уголовного дела, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.