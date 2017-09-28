Вор-домушник и избивший его хозяин дома стали фигурантами уголовных дел

В областной столице местный житель избил вора-домушника и стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратился 41-летний житель Кировского района областного центра. Мужчина рассказал, что застал в своем доме вора, который пытался вынести ценные вещи, и теперь удерживает его.

Полицейские, приехавшие по указанному адресу, выяснили, что хозяин жилища возвращался утром с работы. Он увидел, что из его дома вор-домушник выносит бытовую технику и другие вещи. Мужчина поднял с земли кирпич и несколько раз ударил им злоумышленника. В итоге вору-рецидивисту потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него перелом ребра, пневмоторакс, ушибы и ссадины. Все это квалифицируется, как тяжкий вред здоровью.