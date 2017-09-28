Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В центре скандала: Украину поймали на международном преступлении
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
«Всего лишь одна яма»: рейтинг городов РФ с худшими дорогами
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
Банк в РФ выдал кредиты на 500 млн руб. по фальшивым документам
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Алексей Панин кинул в свою голодную дочь хлебом в шутку - СМИ
СМИ: Проклова о причине смерти своих троих детей
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
СМИ: Клинцевич заявил о «зачистке» Донбасса со стороны США
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
13:04 (мск), источник: РИА Новости

Женщину силой вывели из самолета, когда она рассказала об аллергии на собак

В США женщину силой вывели из самолета авиакомпании Southwest Airlines после того, как она сообщила о том, что у нее аллергия на собак, которая чревата серьезными последствиями, вплоть до смерти. Об инциденте сообщила газета LA Times.

Оказавшись в самолете, следовавшем из Балтимора в Лос-Анджелес, 46-летний профессор Мэрилендского колледжа искусств Анила Даулатзаи узнала, что ей придется лететь с двумя собаками. После этого женщина сообщила, что у нее аллергия, и потребовала убрать животных из самолета.

Экипаж самолета попросил ее показать справку, подтверждающую аллергию, но такого документа у нее не было. Тогда женщине было предписано покинуть самолет, но она отказалась. В итоге в конфликт вмешалась полиция.

Один из пассажиров самолета, 61-летний Билл Думас, снял на видео момент, когда женщину силой пытаются вывести из самолета. Она сопротивляется, просит полицейских ее не трогать и говорит, что ее отцу предстоит операция. Также слышно, как она обвиняет правоохранителей в том, что они сорвали с нее штаны.

Во время загрузки произошла ошибка.

В какой-то момент полицейский хватает ее за обе руки сзади и резко ведет к выходу, громко повторяя: «Иди!».

Читайте также
Бизнесмены из США засудили United Airlines из-за гибели гигантского кролика

Некоторые пассажиры пытались успокоить женщину и призывали повиноваться. «Покажи им, что ты идешь сама, — сказал кто-то. «Я не могу, он держит меня за ногу», — ответила Даулатзаи.

Тогда офицер отпускает ее, рассчитывая, что женщина выйдет самостоятельно. Но она встала в проходе, повернулась к нему и сказала: «Я профессор! Что вы делаете?». Тогда он снова ее схватил и еще резче повел к выходу. «Боже мой, просто сойди с самолета, жалобу потом напишешь», — сказал один из пассажиров.

По данным LA Times, Даулатзаи предъявлены обвинения в неповиновении полиции и нарушении общественного порядка.

По словам автора видео, полицейские вели себя очень агрессивно, однако женщина не оставила им выбора. Многие пользователи соцсетей согласились с ним.

«У меня аллергия на животных, чреватая смертью, но НЕТ, я НЕ выйду из самолета», — пишет Брайан Макайвер.

«Смирись, пассажир, животных можно провозить в самолете. Прими лекарство от своей аллергии или уходи», — пишет Cricket.

В соответствии с политикой Southwest Airlines, пассажира могут отсадить как можно дальше от животных, если он сообщит о своей аллергии при выходе на посадку. О присутствии на борту животных авиакомпания заранее не уведомляет. Ее представители уже принесли свои извинения Даулатзаи и отметили, что опечалены тем, как развивалась эта ситуация.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии2
Комментарии
2
Комар Васильев
Вот к чему эта статья?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
2
Комментировать
 Стал известен основной кандидат на пост главы Дагестана
Что сказал Кадыров об обнаруженной могиле Доку Умарова
Задержаны гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа»
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
Россия опередила всех по росту числа долларовых миллионеров
Лидер «Христианского государства» был судим за убийство и разбой
Информатор ВАДА Родченков заочно арестован в России
В России выросла продолжительность жизни мужчин
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Стали известны адреса готовых домов для реновации
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь