Волгоградцы напишут большой этнографический диктант 3 ноября
Жители Волгоградской области смогут проверить свой уровень этнографической грамотности, написав ноября специальный диктант, приуроченный ко Дню народного единства.
Жители Волгоградской области смогут проверить свой уровень этнографической грамотности, написав ноября специальный диктант, приуроченный ко Дню народного единства.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете культуры, цель акции — оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, привлечь внимание к этнографии как науке. Текст диктанта будет включать в себя 30 тестовых заданий: 20 федеральных вопросов и 10 региональных. На написание ответов дается один час.
Принять участие в мероприятии может любой желающий. Результаты диктанта объявят ко Дню Конституции РФ — 12 декабря. Волгоградцы смогут написать его в ВолГУ.
Отметим, что в 2017 году мероприятие получило статус международного. В 2016 году оно прошло впервые и собрало около 90 000 человек по всей стране.