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16:32 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы напишут большой этнографический диктант 3 ноября

Жители Волгоградской области смогут проверить свой уровень этнографической грамотности, написав ноября специальный диктант, приуроченный ко Дню народного единства.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете культуры, цель акции — оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, привлечь внимание к этнографии как науке. Текст диктанта будет включать в себя 30 тестовых заданий: 20 федеральных вопросов и 10 региональных. На написание ответов дается один час.

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Результаты диктанта объявят ко Дню Конституции РФ — 12 декабря. Волгоградцы смогут написать его в ВолГУ.

Отметим, что в 2017 году мероприятие получило статус международного. В 2016 году оно прошло впервые и собрало около 90 000 человек по всей стране.

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