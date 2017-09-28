Волгоградцы напишут большой этнографический диктант 3 ноября

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете культуры, цель акции — оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, привлечь внимание к этнографии как науке. Текст диктанта будет включать в себя 30 тестовых заданий: 20 федеральных вопросов и 10 региональных. На написание ответов дается один час.

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Результаты диктанта объявят ко Дню Конституции РФ — 12 декабря. Волгоградцы смогут написать его в ВолГУ.