Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Звезда Comedy Woman Сысоева вышла в свет со спутником и детьми
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
СМИ показали, как выглядит полет ракет Х-101 из кабины пилотов
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
18Ребятам о зайчатах
15:33 (мск), источник: Sputnik.md

Как трудовые мигранты кормят всю Молдову: из каких стран идут деньги

Потоки денежных переводов в Молдову растут: Нацбанк представил топ стран, откуда в республику поступает больше всего денег.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. В Молдову стало поступать больше денег из-за рубежа. Такие данные приводит Национальный банк страны. По итогам августа 2017 года чистый объем банковских переводов денежных средств из-за границы в пользу физических лиц республики составил 106,02 миллиона долларов США, что на 9,5% больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

Читайте также
Молдавский лей продолжает укреплять позиции

Как отмечено в отчете Нацбанка, «в распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц основным партнером Республики Молдова остается Российская Федерация». Сумма переводов из России составила 38,06 миллиона долларов, а это более трети от общего объема трансферов.

В тройку лидеров вошли Израиль и Италия, откуда в Молдову поступило 16,58 миллиона долларов и 12,27 миллиона, соответственно. Из США в страну перевели 8,14 миллиона долларов. Пятерку замыкает Великобритания, из которой переслали 5,23 миллиона долларов.

Согласно статистке, наиболее зависимы от денежных переводов из-за рубежа — жители сельской местности. Значительная часть их доходов состоит как раз из заграничных трансфертов.

В Нацбанке отмечают, что денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Умер легендарный Хью Хефнер - основатель журнала Playboy
Нацбанк Молдовы сделал важное заявление
АСВ отозвало из суда иск о банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа»
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
В России резко увеличилось число долларовых миллионеров
Путин уволил губернатора Ненецкого автономного округа
В ЦБ рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт
В России выросла продолжительность жизни мужчин
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Арестован экс-глава крупной стройкомпании
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь