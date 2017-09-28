Как трудовые мигранты кормят всю Молдову: из каких стран идут деньги

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. В Молдову стало поступать больше денег из-за рубежа. Такие данные приводит Национальный банк страны. По итогам августа 2017 года чистый объем банковских переводов денежных средств из-за границы в пользу физических лиц республики составил 106,02 миллиона долларов США, что на 9,5% больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

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Как отмечено в отчете Нацбанка, «в распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц основным партнером Республики Молдова остается Российская Федерация». Сумма переводов из России составила 38,06 миллиона долларов, а это более трети от общего объема трансферов.

В тройку лидеров вошли Израиль и Италия, откуда в Молдову поступило 16,58 миллиона долларов и 12,27 миллиона, соответственно. Из США в страну перевели 8,14 миллиона долларов. Пятерку замыкает Великобритания, из которой переслали 5,23 миллиона долларов.

Согласно статистке, наиболее зависимы от денежных переводов из-за рубежа — жители сельской местности. Значительная часть их доходов состоит как раз из заграничных трансфертов.