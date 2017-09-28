Как трудовые мигранты кормят всю Молдову: из каких стран идут деньги
Потоки денежных переводов в Молдову растут: Нацбанк представил топ стран, откуда в республику поступает больше всего денег.
Потоки денежных переводов в Молдову растут: Нацбанк представил топ стран, откуда в республику поступает больше всего денег.
КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. В Молдову стало поступать больше денег
Как отмечено в отчете Нацбанка, «в распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц основным партнером Республики Молдова остается Российская Федерация». Сумма переводов из России составила 38,06 миллиона долларов, а это более трети от общего объема трансферов.
В тройку лидеров вошли Израиль и Италия, откуда в Молдову поступило 16,58 миллиона долларов и 12,27 миллиона, соответственно. Из США в страну перевели 8,14 миллиона долларов. Пятерку замыкает Великобритания, из которой переслали 5,23 миллиона долларов.
Согласно статистке, наиболее зависимы от денежных переводов
В Нацбанке отмечают, что денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.