Свердловские туристические маршруты зазвучат на аудио
С 1 октября пассажиры свердловских пригородных поездов смогут воспользоваться бесплатными аудиогидами.
С 1 октября пассажиры свердловских пригородных поездов смогут воспользоваться бесплатными аудиогидами.
Во время поездки можно будет прослушать интересные факты о станциях, населенных пунктах, через которые проходит поезд, и достопримечательностях. Об этом «Уралинформбюро» рассказали в
Аудиотуры разработаны для двух направлений: «По Транссибу на Восток. Екатеринбург — Кольцово — Богданович» и «Тюмень — Тобольск». Это популярные уральские туристические маршруты, которые включают в себя исторические, культурные и ландшафтные объекты. Путеводители размещены на международной открытой платформе аудиогидов izi.TRAVEL.