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13:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские туристические маршруты зазвучат на аудио

С 1 октября пассажиры свердловских пригородных поездов смогут воспользоваться бесплатными аудиогидами.

Источник: УралИнформБюро

Во время поездки можно будет прослушать интересные факты о станциях, населенных пунктах, через которые проходит поезд, и достопримечательностях. Об этом «Уралинформбюро» рассказали в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Аудиотуры разработаны для двух направлений: «По Транссибу на Восток. Екатеринбург — Кольцово — Богданович» и «Тюмень — Тобольск». Это популярные уральские туристические маршруты, которые включают в себя исторические, культурные и ландшафтные объекты. Путеводители размещены на международной открытой платформе аудиогидов izi.TRAVEL.

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