В Симферополе собираются снести более 100 гаражей
Нелегальные строения обнаружили на Пневматике.
Нелегальные строения обнаружили на Пневматике.
В Симферополе, в микрорайоне Пневатика, администрация города обнаружила более сотни незаконных гаражей и намерена их демонтировать.
— На улицах Аральская, Залесская, Ракетная и Мате Залки установлены более 100 незаконно размещенных сооружений. В отношении 62 собственников составлены административные протоколы. В ходе ближайшего заседания админкомиссии нарушители будут привлечены к ответственности, — сообщили в
Владельцам гаражных боксов выдали предписания на демонтаж конструкций в добровольном порядке. Если они откажутся, то чиновники намерены снести строения принудительно или перевезти на специально организованную для хранения площадку.
КСТАТИ.
На платоформе «Активный Симферпополь» прошел
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ.
Информацию о сносе можно получить в департаменте