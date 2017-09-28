В Симферополе собираются снести более 100 гаражей

В Симферополе, в микрорайоне Пневатика, администрация города обнаружила более сотни незаконных гаражей и намерена их демонтировать.

— На улицах Аральская, Залесская, Ракетная и Мате Залки установлены более 100 незаконно размещенных сооружений. В отношении 62 собственников составлены административные протоколы. В ходе ближайшего заседания админкомиссии нарушители будут привлечены к ответственности, — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Владельцам гаражных боксов выдали предписания на демонтаж конструкций в добровольном порядке. Если они откажутся, то чиновники намерены снести строения принудительно или перевезти на специально организованную для хранения площадку.

КСТАТИ.

На платоформе «Активный Симферпополь» прошел онлайн-опрос относительно сноса гаражей. По его результатам, 68% жителей крымской столицы поддерживают демонтаж металлических гаражей.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ.