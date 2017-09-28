Челябинский транспорт меняет схему движения — список маршрутов

Временная схема движения троллейбусов.

Напоминаем, что по Копейскому шоссе в направлении центра Челябинска движение троллейбусов закрыто до 23:00 часов 29 сентября.

В связи с этим троллейбусы в ленинском районе проследуют по следующим маршрутам:

вводится кольцевой маршрут с трассой движения «ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — ул. Гагарина — Копейское шоссе — ЧКПЗ»;.

вводится маршрут № 20 «ЧКПЗ — ул. Машиностроителей — ул. Новороссийская — Солнечный берег» в прямом и обратном направлении;.

троллейбусы № 10 направляются по маршруту «ул. Молдавская — ЧТЗ».

по улице Бажова от проспекта Победы до проспекта Комарова закрывается движение троллейбусов с 10:00 часов 28 сентября до 23:00 часов 29 сентября.

троллейбусы № 19 проследуют по маршруту «ПКиО — ЖБИ»;.

троллейбусы № 21 направляются по маршруту «Ж/д вокзал — ЖБИ»;.

троллейбусы маршрута № 26 проследуют по трассе «ул. Молдавская — ЧТЗ».

Временная схема движения трамваев.

В связи ремонтом трамвайных путей по улице Труда от улицы Красноармейской до улицы Цвиллинга продлевается закрытие движения трамваев до 6:00 часов 5 октября. Трамваи маршрута № 5 проследуют по улице Карла Маркса.