Челябинский транспорт меняет схему движения — список маршрутов
Челябинский общественный электротранспорт будет ходить по временной схеме на время ремонта, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Челябинский общественный электротранспорт будет ходить по временной схеме на время ремонта, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Временная схема движения троллейбусов.
Напоминаем, что по Копейскому шоссе в направлении центра Челябинска движение троллейбусов закрыто до 23:00 часов 29 сентября.
В связи с этим троллейбусы в ленинском районе проследуют по следующим маршрутам:
Временная схема движения трамваев.
В связи ремонтом трамвайных путей по улице Труда от улицы Красноармейской до улицы Цвиллинга продлевается закрытие движения трамваев до 6:00 часов 5 октября. Трамваи маршрута № 5 проследуют по улице Карла Маркса.
Пассажиров просят внимательно планировать поездки.