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15:17 (мск), источник: НИА Самара

УФССП Самарской области: 12 октября состоится День единого приема граждан

12 октября 2017 должностными лицами аппарата и структурных подразделений Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области с 14.00 до 20.00 часов по местному времени будет осуществляться прием граждан и представителей организаций, посвященный «Дню единого приема граждан».

Прием будет проводиться по вопросам исполнения судебных решений, актов и иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также при необходимости гражданам будет оказана юридическая помощь.

Прием граждан по вопросам, касающимся исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также обеспечения установленного порядка деятельности судов, будет осуществляться в здании Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17, и в отделах судебных приставов Самарской области (сведения о структурных подразделениях размещены на официальном сайте УФССП России по Самарской области в разделе «Руководство структурных подразделений».

Вход в здания осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт) и документ, подтверждающий его полномочия.

Для записи на прием к должностным лицам, а также для получения иной справочной информации можно обратиться по телефонам:

8 (846) 263−65- 65 и 8 (846) 266−38- 71.

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