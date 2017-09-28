В Перми изменится маршрут движения автобусов № 61

С 1 октября для сохранения транспортной доступности жителей микрорайона Крольчатник путь следования автобусного маршрута № 61 в сторону поселка Новые Ляды будет осуществляться по съездам транспортной развязки на пересечении Восточного обхода и автодороги «Пермь — Жебреи».



По информации пресс-службы городской администрации, путь следования автобусов в направлении Новых Лядов увеличится почти на 10 км.