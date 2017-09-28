Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: РФ мстит за убийство своего генерала
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
В Госдуме потребовали отставки министра культуры России
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
СМИ: Клинцевич заявил о «зачистке» Донбасса со стороны США
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
14:10 (мск), источник: Новости Перми

В Перми изменится маршрут движения автобусов № 61

Со следующего месяца изменится путь следования автобусов этого маршрута в направлении микрорайона Новые Ляды.

С 1 октября для сохранения транспортной доступности жителей микрорайона Крольчатник путь следования автобусного маршрута № 61 в сторону поселка Новые Ляды будет осуществляться по съездам транспортной развязки на пересечении Восточного обхода и автодороги «Пермь — Жебреи».

По информации пресс-службы городской администрации, путь следования автобусов в направлении Новых Лядов увеличится почти на 10 км.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Топ-менеджеры «Уралкалия» вошли в ТОП-1000 российских управленцев
Задержаны гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа»
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
Россия опередила всех по росту числа долларовых миллионеров
Лидер «Христианского государства» был судим за убийство и разбой
Информатор ВАДА Родченков заочно арестован в России
В России выросла продолжительность жизни мужчин
Женщину сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии на собак
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
6 правил идеального интерьера
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь