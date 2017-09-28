В Омске торговцев с Черлакской оптовки высылают из России
В Омске полицейские совместно с росгвардейцами провели проверку рынка на Черлакском тракте.
В Омске полицейские совместно с росгвардейцами провели проверку рынка на Черлакском тракте.
Проверив законность пребывания в России 41 иностранца, сотрудники выявили несколько нарушений миграционного законодательства, сообщили в омской полиции.
За нарушение правил въезда либо режима пребывания в России были привлечены трое граждан. Еще пятерым гражданам было решено сократить срок пребывания в РФ. Согласно уведомлению, они должны будут покинуть страну в течение трех дней, иначе нарушители будут депортированы.