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14:09 (мск), источник: СуперОмск

В Омске торговцев с Черлакской оптовки высылают из России

В Омске полицейские совместно с росгвардейцами провели проверку рынка на Черлакском тракте.

Проверив законность пребывания в России 41 иностранца, сотрудники выявили несколько нарушений миграционного законодательства, сообщили в омской полиции.

За нарушение правил въезда либо режима пребывания в России были привлечены трое граждан. Еще пятерым гражданам было решено сократить срок пребывания в РФ. Согласно уведомлению, они должны будут покинуть страну в течение трех дней, иначе нарушители будут депортированы.

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