Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: РФ мстит за убийство своего генерала
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
«Комично смотрится»: Чайковская о Погребняке и жене на вечеринке
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
Киев ответил на призыв Венгрии забыть о "европейской Украине"
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Алексей Панин кинул в свою голодную дочь хлебом в шутку - СМИ
СМИ: Проклова о причине смерти своих троих детей
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Принц Гарри и Меган Маркл перестали прятаться от папарацци
СМИ: Клинцевич заявил о «зачистке» Донбасса со стороны США
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
13:43 (мск), источник: РИА Крым

На конец сентября в Крыму объявлена высокая пожароопасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости (Крым). С 28 сентября по 1 октября в Крыму объявлена высокая пожароопасность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве напоминают, что в данный период запрещается разводить костры или использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем. Кроме того, нельзя бросать горящие окурки или спички, запускать салюты, оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, осколки и другой мусор, а также выжигать траву и стерню.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), с понедельника в Крыму дует сильный северо-восточный ветер, скорость которого в порывах достигает 27 м/с. По прогнозам синоптиков, такая погода на полуострове сохранится до 29 сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Журналист из Италии: Крым выглядит так, как будто никогда не был Украиной
На границе с Крымом застрелился украинский солдат
Задержаны гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа»
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
Россия опередила всех по росту числа долларовых миллионеров
Лидер «Христианского государства» был судим за убийство и разбой
Информатор ВАДА Родченков заочно арестован в России
В России выросла продолжительность жизни мужчин
Женщину сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии на собак
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь