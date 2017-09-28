На конец сентября в Крыму объявлена высокая пожароопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости (Крым). С 28 сентября по 1 октября в Крыму объявлена высокая пожароопасность. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости (Крым). С 28 сентября по 1 октября в Крыму объявлена высокая пожароопасность. Об этом сообщает
В ведомстве напоминают, что в данный период запрещается разводить костры или использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем. Кроме того, нельзя бросать горящие окурки или спички, запускать салюты, оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, осколки и другой мусор, а также выжигать траву и стерню.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), с понедельника в Крыму дует сильный